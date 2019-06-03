Son Dakika Haberleri: Eşine laf attığını iddia ettiği kişiyi öldürdü (2)
Son Dakika Güncel Haber

Eşine laf attığını iddia ettiği kişiyi öldürdü (2)

17 dakika önce

TUTUKLANDITamer Turan T. ile Özgür Dönmez emniyetteki işlemlerin ardından Bartın Adliyesi'ne sevk edildi.

Eşine laf attığını iddia ettiği kişiyi öldürdü (2), System.String[]

TUTUKLANDI
Tamer Turan T. ile Özgür Dönmez emniyetteki işlemlerin ardından Bartın Adliyesi'ne sevk edildi. Özgür Dönmez nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Tamer Turan T., 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:10 Kaynak: DHA
Tamer Turan, Bartın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşine laf attığını iddia ettiği kişiyi öldürdü 43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de trafik kilit! Bayram tatilinin 3 günlük kaza bilançosu: 27 ölü, 211 yaralı Teröristlerin 500 metrelik mağarası "Atak" ile imha edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 21:27:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eşine laf attığını iddia ettiği kişiyi öldürdü (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]