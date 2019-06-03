Eşine laf attığını iddia ettiği kişiyi öldürdü (2)
17 dakika önce
TUTUKLANDITamer Turan T. ile Özgür Dönmez emniyetteki işlemlerin ardından Bartın Adliyesi'ne sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:10 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Tamer Turan T. ile Özgür Dönmez emniyetteki işlemlerin ardından Bartın Adliyesi'ne sevk edildi. Özgür Dönmez nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Tamer Turan T., 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eşine laf attığını iddia ettiği kişiyi öldürdü
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