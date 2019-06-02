Son Dakika Haberleri: Eşine laf attığını iddia ettiği kişiyi vurdu
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Eşine laf attığını iddia ettiği kişiyi vurdu

12 dakika önce

BARTIN'da, T.T. (33) eşine laf attığını iddia ettiği Y.K.'yi (34) tabanca ile ateş ederek vurdu.

Eşine laf attığını iddia ettiği kişiyi vurdu, System.String[]
BARTIN'da, T.T. (33) eşine laf attığını iddia ettiği Y.K.'yi (34) tabanca ile ateş ederek vurdu. Yaralanan Y.K. tedavi altına alındı.  
Olay saat 19.00 sıralarında, Kırtepe Mahallesi İskele Caddesi'nde meydana geldi. T.T. tabancası ile Y.Ö.D. ve Y.K.'nin üzerine doğru ateş etti. Kurşunlardan biri Y.K.'nin vücuduna isabet etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan Y.K.'yi Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Y.K. ameliyata alındı.
Olayın ardından kaçmaya çalışan T.T., yunus ekiplerince yakalanarak silahına el konuldu. T.T. polise verdiği ifadesinde eşi ve arkadaşlarıyla caddede bulunduğu sırada Y.K. ve Y.Ö.D.'nin tanıdıkları eşine laf attıklarını, kötü söz söylediklerini, sinirlenerek evine gidip silahını aldığını, laf atanlara doğru ateş ettiğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


- Bartın
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 08:45 Kaynak: DHA
Bartın, Güncel
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