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Eşine minübüs çarpan Nuri Dede, hayat arkadaşının elini tutup dakikalarca adını sayıkladı - Son Dakika

Eşine minübüs çarpan Nuri Dede, hayat arkadaşının elini tutup dakikalarca adını sayıkladı

02.09.2021 14:25

Erzurum'da birlikte bankadan emekli maaşı çekip, alışveriş yaptıktan sonra evlerine dönen Nuri ve Pervin Eta çiftine yolcu minibüsü çarptı. Nuri Eta, hayat arkadaşının yanından bir saniye ayrılmayıp dakikalarca eşine seslendi.

ERZURUM'da birlikte bankadan emekli maaşı çekip, alışveriş yaptıktan sonra evlerine dönen Nuri (78) ve Pervin Eta (63) çiftine yolcu minibüsü çarptı. Kazayı yara almadan atlatan Nuri Eta, yaralanan eşinin elini bir an olsun bırakmadı.

DAKİKALARCA ADINI SAYIKLADI

Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan Nuri Eta, eşi Pervin Eta ile birlikte bankadan emekli maaşını çekip, alışveriş yaptıktan sonra evlerine dönmek üzere yola çıktı. Paşalar Caddesi girişindeki yaya geçidinde el ele yürüyen Eta çiftine İbrahim Ö.'nün kullandığı yolcu minibüsü çarptı. Nuri Eta kazayı yara almadan atlatırken, eşi Pervin Eta ağır yaralandı. Yüzüstü yere kapaklanan kadının yardımına eşi ve çevredeki vatandaşlar koştu. Eşinin yanına oturarak bilincinin açık kalması için elini tutan Nuri Eta, dakikalarca "Pervin, Pervin" diye seslendi.

Nuri Dede herkesi ağlattı! Minibüsün çarptığı eşinin elini tutup dakikalarca adını sayıkladı

YAŞLI KADININ SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Pervin Eta, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Pervin Eta'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Nuri Dede herkesi ağlattı! Minibüsün çarptığı eşinin elini tutup dakikalarca adını sayıkladı
Nuri Dede herkesi ağlattı! Minibüsün çarptığı eşinin elini tutup dakikalarca adını sayıkladı
Eşine minübüs çarpan Nuri Dede, hayat arkadaşının elini tutup dakikalarca adını sayıkladı
Eşine minübüs çarpan Nuri Dede, hayat arkadaşının elini tutup dakikalarca adını sayıkladı
Eşine minübüs çarpan Nuri Dede, hayat arkadaşının elini tutup dakikalarca adını sayıkladı

Emekli, Eta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eşine minübüs çarpan Nuri Dede, hayat arkadaşının elini tutup dakikalarca adını sayıkladı - Son Dakika


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