Eşine önce kalbini, sonra böbreğini verdi

Eşine önce kalbini, sonra böbreğini verdi2 çocuk annesi, evlenirken "hem iyi günde, hem kötü günde beraberiz" dediği kocasına, böbreğini verdiELAZIĞ - Elazığ 'da 34 yıldır kronik böbrek rahatsızlığı çeken Yetkin Baki, üniversitede aşık olup evlendiği eşi Özlem Baki 'nin verdiği böbrekle hayata tutundu.Elazığ'da, 2 çocuk sahibi Yetkin ve Özlem Baki çifti, dershane döneminde tanıştı ve aynı üniversiteyi okuduktan sonra 25 yıl önce evlendi. Özlem Baki hastalıkta ve sağlıkta 'evet' diyerek evlendiği ve kronik böbrek rahatsızlığı olduğunu bildiği eşi Yetkin Baki'ye her zaman destek oldu. 34 yıl içerisinde böbreklerinden 5 ameliyat olan Yetkin Baki'nin iki böbreği de 7 ay önce iflas etti. Bunun üzerine Baki, Fırat Üniversitesi Hastanesi Organ Nakil Merkezine nakil için başvurdu. 25 yıllık eşi Özlem Baki, eşinin ağrılarını dindirmek için doktorlarla yaptığı görüşmelerden sonra bir böbreğini bağışlama kararı aldı. Yapılan testler sonrasında kocasının böbreğiyle, eşinin dokuları uyumlu çıktı. Gerekli hazırlıkların tamamlanmasıyla da yapılan başarılı operasyonla Özlem Baki'nin bir böbreği kocasına nakledildi."Hem iyi günde, hem de kötü günde beraberiz"33 yıldır birlikte olduklarını belirten Yetkin Baki, "Dershanede tanıştık. Ondan sonra üniversitede de yakın bölümleri kazandık. Üniversiteden sonra da evlendik. Bugüne kadar geldik ve 25 yıldır evliyiz. 2 oğlumuz var. Biri üniversiteye gidiyor diğeri ise lise sonda. 14 yaşından buyana böbrek rahatsızlığım vardı. Mesane taşından ameliyat olmuştum. O günden itibaren sürekli üroloji ve son 13 yıldır da nefroloji bölümünde takipteydim. Son 7 ayda da fistül takılıp diyalize gireceksin yada organ nakli olacaksın dediler. Eşim kan verdi. Doku uyumu olduğu için Allah razı olsun böbreğini verdi, nakli oldum. Biz bir bütünüz. İlk gün nasıl tanıştık ve birbirimizi seviyorsak şu anda da tazeliğini koruyor. Eşimin fedakarlığından dolayı da kendisine teşekkür ederim. Hem iyi günde hem de kötü günde beraberiz. Biz hem dünyada hem de ahirette beraberiz" dedi."Aşk her zaman kazanıyor"Zor bir süreçten geçtiklerini ve evlendiklerini aktaran Özlem Bak ise "Sevgi her şeyi kurtarıyor. Aşk denilen şey her zaman kazanıyor. Evlenmeden önce eşimin hasta olduğunu biliyordum. Ama tüm zorlukları yendik. Buda son seviyeydi. Böbreğimin uyması çok büyük bir nasip. Allah'ın bize verdiği büyük bir lütuf. Hiç tereddüt etmeden verdim. Rabbim sağlık sıhhat versin. Eşimi ve çocuklarımı çok seviyorum. Anneliğin en büyük fedakarlığı budur. Feda olsun. Allah bu dünyada da ahirette de ayırmasın. Bize en çok canıyla başıyla uğraşan Dr. Cem beye, diğer doktorlarımıza ve hastane personeline çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.