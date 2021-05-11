EŞİNE SARKINTILIK ETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜĞÜ KİŞİYİ TÜFEKLE ATEŞ EDİP, YARALADI - Son Dakika

DENİZLİ'nin Kale ilçesinde eşine sarkıntılık ettiğini ileri sürdüğü çiftçi Bülent S.'yi (40) tarlada pusu kurarak tüfekle vurup ağır yaralayan Halil Ç. (38), jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Halil Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gölbaşı Mahallesinde yaşayan çiftçi Bülent S., dün, öğle saatlerinde çalışmak için ailesiyle birlikte tarlasına gitti. Sungur, aile üyelerinden uzak bir bölümde traktörüyle çalışırken kimliği belirsiz bir kişi tarafından av tüfeğiyle açılan ateş sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tüfekten çıkan saçmaların başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan çiftçi, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bülent S.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, jandarma şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), yapılan inceleme sonucu şüphelinin Halil Ç. (38) olduğunu tespit etti. Bu sabah yapılan operasyon sonucu evinde yakalanarak gözaltına alınan Halil Ç. ilk ifadesinde, eşine sarkıntılık ettiğini ileri sürdüğü Bülent S.'yi pusu kurup, tüfekle iki el ateş ederek yaraladığını söylediği öğrenildi. Tüfeği sakladığı yeri ve olayı gerçekleştirdiği bölgeyi jandarmaya gösteren Halil Ç. jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.