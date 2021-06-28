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Eşine sera malzemelerinden elektrikli araba yaptı - Son Dakika

Eşine sera malzemelerinden elektrikli araba yaptı

28.06.2021 11:29
Eşine sera malzemelerinden elektrikli araba yaptı, System.String[]

Eşinin bağ eviyle köy arasında daha kolay ulaşım sağlamasını isteyen Mehmet Çolak, ona güneş enerjisiyle çalışan elektrikli araba yaptı.

Eşinin bağ eviyle köy arasında daha kolay ulaşım sağlamasını isteyen Mehmet Çolak, ona güneş enerjisiyle çalışan elektrikli araba yaptı.

Eskişehir' yaşayan Mehmet ve Sevgihan Çolak çifti, yazı şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki bağ evinde geçiriyor. Bağ evinde bahçe işleriyle meşgul olan çift, sesiz sakin bir ortamda inzivaya çekiliyor. Köy merkezine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta olan bağ evinden sürekli eşini akrabalarının yanına götürüp getiren Mehmet Çolak, işlerinin devamlı bölünmesinden dolayı rahatsız oldu. Bu soruna çözüm arayan Çolak, çareyi eşine güneş enerjisiyle çalışan bir araba yapmakta buldu. İnternetten sipariş ettiği elektrik motorunu, sera yapımından artan demirlerle oluşturduğu iskelete konumlandıran Mehmet Çolak, eşini güneşten korumak amacıyla da aracın üzerine tente tasarladı. Görenlerin beğenisini kazan el yapımı elektrikli araç, hiçbir prize ihtiyaç duymadan kendine önündeki güneş paneli marifetiyle enerji sağlayabiliyor.

Konuyla alakalı konuşan Mehmet Çolak, aracı yapmaya karar verdiği anı anlattı. Çolak, Akrabalarına gitmek isteyen eşinin sürekli işlerini böldüğünü ve onun da kendinin de zamandan tasarruf etmek için bir çare düşündüğünü ve sonuç olarak bu aracı yapmaya karar verdiğini ifade etti. Mehmet Çolak, "Burada bahçede duruyorum, hanım köyde akrabaları var. Tam bir işe başlıyorum, bana 'beni köye götür' diyor işi gücü bırakıyorum götürüyorum. 2-3 saat sonra telefon ediyor 'haydi gel beni al' yine işi bırakıyorum gidiyorum alıyorum. Bu duruma nasıl çözüm getiririm diye düşündüm en sonunda bu akıma geldi" diye konuşarak aracın yapmaya nasıl karar verdiğini anlattı.

7 AY PRİZE TAKMADAN KULLANABİLİYOR

Aracın parçalarını nasıl topladığından bahseden Mehmet Çolak, sağladığı kolaylıkların anlattı. Konuyla ilgili Mehmet Çolak, "İnternetten bulduğum motorları aldım. Kalanını da burada kendim yaptım. Şimdi istediği zaman gidiyor, istediği zaman geliyor, ben de rahat ediyorum. Güneş enerjisini kullandım, öbür türlü bu şarjlı arabalar kullanıldıktan sonra muhakkak prize takman, şarj etmen gerekiyor çünkü aküler boşalır. Ama bu arabada aküler boşalmıyor. Mart ayından ekim ayına kadar biz buradayız, ekim ayına kadar hiç şarj etmiyoruz kendi kendini dolduruyor. Kullandığım malzemeler ise, sera yapmıştım bahçeye oradan artan profiller vardı, onlarla yaptım. Hiçbir masrafı yok yani. İki tane akü var 500 liradan bin lira, güneş panelleri de 300 lira, kablosu, şarj kontrol cihazına falan da var" ifadelerini kullanarak aracın maliyetine de değindi.

"BENİM İÇİN EMEK SARF ETTİ"

Eşinin kendisi için yaptığı araç hakkında konuşan Sevgihan Çolak ise, kendisini düşünerek emek sarf ettiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Herkesin arabasını çok beğendiğini aktaran Sevgihan Çolak, "55 senedir evliyiz. Tabii çok mutlu oldum beni düşünerek böyle bir şey yaptığı için. Eşim için de benim için de rahat bir yaşam oldu. Memnun oldum benim için uğraşıverdi, emek sarf etti. Herkeste arabamı beğeniyor. Tabi onun yaptığı şeylerden ben de mutluluk duyuyorum. İlk başlarda binemem zannettim, ama hiç zorluk çekmedim, iyi oldu yani istediğim zaman gidiyorum geliyorum. Zaten ehliyetim de var" diye konuşarak süreci anlattı.

(Bahadır Turgut - Abdullah Güçlü/İHA)

Eşine sera malzemelerinden elektrikli araba yaptı
Eşine sera malzemelerinden elektrikli araba yaptı
Eşine sera malzemelerinden elektrikli araba yaptı
Eşine sera malzemelerinden elektrikli araba yaptı
Eşine sera malzemelerinden elektrikli araba yaptı
Eşine sera malzemelerinden elektrikli araba yaptı
Eşine sera malzemelerinden elektrikli araba yaptı
Eşine sera malzemelerinden elektrikli araba yaptı
Eşine sera malzemelerinden elektrikli araba yaptı

Mehmet Çolak, Eskişehir, Enerji, Ekim, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Eşine sera malzemelerinden elektrikli araba yaptı - Son Dakika


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