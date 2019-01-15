Son Dakika Haberleri: Eşine Şiddet Uyguladığı İddia Edilen Koca Tutuklandı

Eşine Şiddet Uyguladığı İddia Edilen Koca Tutuklandı

1 saat önce

Malatya'da ayrıldığı eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında verilen uzaklaştırma kararına uymayan koca, şikayet üzerine çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eşine Şiddet Uyguladığı İddia Edilen Koca Tutuklandı, System.String[]
Malatya'da ayrıldığı eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında verilen uzaklaştırma kararına uymayan koca, şikayet üzerine çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Malatya'da yaşayan Sevkan O. isimli kadın geçtiğimiz günlerde gazetecilere yaptığı açıklamada ayrılmak istediği eşinin kendilerini ölümle tehdit ettiğini ve şiddet uyguladığını belirterek can güvenliğinin olmadığını söyleyip yetkililerden yardım istemişti. Genç kadının sessiz çığlığının ardından Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlatarak hakkında birçok suç duyurusu bulunan şüpheliyi gözaltına aldı. Geçtiğimiz haftalarda mahkemeye sevk edilen şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, şüphelinin hakkında verilen 6284 Sayılı Kanun'u ihlal ettiği gerekçesiyle yeniden gözaltına alındığı öğrenildi.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Özkan O.'nun uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklandığı ve Malatya E Tipi Cezaevine gönderildiği belirtildi. Özkan O. hakkında ilk etapta 10 günlük zorlama hapsi verildiği bunun ise daha sonra arttırılarak toplam 40 güne çıkarıldığı öğrenildi.

Öte yandan Özkan O.'nun, ayrılmak istediği Sevkan O.'nun kaldığı kayınbabasının evini kurşunlama ve işyerini yakma gibi suçlardan ise halen tutuksuz yargılandığı öğrenildi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:18 Kaynak: İHA

Malatya, 3. Sayfa
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