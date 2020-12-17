EŞİNE ŞİDDET UYGULADIĞI İDDİA EDİLEN KOCA SERBEST BIRAKILDI - Son Dakika

EŞİNE ŞİDDET UYGULADIĞI İDDİA EDİLEN KOCA SERBEST BIRAKILDI

17.12.2020 14:07
EŞİNE ŞİDDET UYGULADIĞI İDDİA EDİLEN KOCA SERBEST BIRAKILDI, System.String[]

BOŞANMA aşamasındaki karısına şiddet uyguladığı iddia edilen Ö.A., gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

BOŞANMA aşamasındaki karısına şiddet uyguladığı iddia edilen Ö.A., gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Pazar günü çeşitli sosyal medya hesaplarından yapılan ihbarlarda, F.S.A'nın boşanma aşamasında olduğu ve kocası Ö.A. tarafından şiddete uğradığı yönünde ihbarlar yapıldı. Yapılan ihbarları değerlendiren polis ekipleri, eşine şiddet uyguladığı iddia edilen Ö.A.'yı Ümraniye'deki evinde yakalayarak gözaltına alındı.

Gözaltına işlemleri tamamlandıktan sonra mahkemeye sevk edilen Ö.A., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

- İstanbul
EŞİNE ŞİDDET UYGULADIĞI İDDİA EDİLEN KOCA SERBEST BIRAKILDI
EŞİNE ŞİDDET UYGULADIĞI İDDİA EDİLEN KOCA SERBEST BIRAKILDI

Şiddet, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EŞİNE ŞİDDET UYGULADIĞI İDDİA EDİLEN KOCA SERBEST BIRAKILDI - Son Dakika


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