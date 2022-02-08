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EŞİNE ŞİDDET UYGULADIĞI SANILINCA LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ - Son Dakika

EŞİNE ŞİDDET UYGULADIĞI SANILINCA LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ

08.02.2022 13:37

İZMİT'te, boşanmak için eşiyle adliyeye giden kadın, yolda sinir krizi geçirdi.

İZMİT'te, boşanmak için eşiyle adliyeye giden kadın, yolda sinir krizi geçirdi. Bu sırada çevredekiler, kadına şiddet uygulandığını düşünerek, eşine saldırdı. Darbedilen eş, araya girenlerin çabasıyla kalabalığın elinden kurtarıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma davası için adliyeye giden çift, yolda tartışmaya başladı. Kadın, eşiyle tartışırken sinir krizi geçirdi. Bu sırada çevredekiler de kadına şiddet uyguladığını düşündükleri eşe saldırdı. Tekme tokat dövülen kocaya, bazı kişiler yerde de vurmaya devam etti. Araya girenler, darbedilen kişiyi kalabalığın elinden son anda kurtardı. İhbarla olay yerine gelen ekipler, tarafları polis merkezine götürerek ifadelerini aldı. Fenalaşan kadına ise yine çevredekiler yardımcı oldu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

İZMİT (Kocaeli), (DHA)

EŞİNE ŞİDDET UYGULADIĞI SANILINCA LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ
EŞİNE ŞİDDET UYGULADIĞI SANILINCA LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ
EŞİNE ŞİDDET UYGULADIĞI SANILINCA LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ
EŞİNE ŞİDDET UYGULADIĞI SANILINCA LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ
EŞİNE ŞİDDET UYGULADIĞI SANILINCA LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ
EŞİNE ŞİDDET UYGULADIĞI SANILINCA LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EŞİNE ŞİDDET UYGULADIĞI SANILINCA LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: EŞİNE ŞİDDET UYGULADIĞI SANILINCA LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ - Son Dakika
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