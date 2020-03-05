Eşine şiddet uygulamayacağına söz verdi, tahliye edildi - Son Dakika
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Eşine şiddet uygulamayacağına söz verdi, tahliye edildi

6 saat önce

MERSİN'de eşi Nurcan Altundal'ı (33), 2 çocuğuyla birlikte 6 saat rehin alan Ali Altundal (37), tutuklu yargılandığı davada, bir daha eşine şiddet uygulamayacağı sözü verince adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Eşine şiddet uygulamayacağına söz verdi, tahliye edildi, System.String[]

MERSİN'de eşi Nurcan Altundal'ı (33), 2 çocuğuyla birlikte 6 saat rehin alan Ali Altundal (37), tutuklu yargılandığı davada, bir daha eşine şiddet uygulamayacağı sözü verince adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Nurcan Altundal,1 Eylül günü Toroslar ilçesindeki evini 2 çocuğunu da yanına alarak terk etmek istedi. Ancak Ali Altundal, eşi ile 2 çocuğunu bıçakla 6 saat süreyle rehin aldı. Polisin ikna çabaları sonunda rehineleri bırakıp, teslim olan Altundal tutuklandı.

Hakkında 'cebir ve  tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ile 'silahla tehdit' suçlarından dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına 20'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Ali Altundal ile eşi Nurcan Altundal ve taraf avukatları katıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi'nin de müdahil olduğu duruşmada söz alan Nurcan Altundal, eşinden kendisine bir daha şiddet uygulamayacağına dair söz istedi. Sanık Ali Altundal da özür dileyerek, eşine bir daha şiddet uygulamayacağına söz verdi. Bunun üzerine mahkeme, Ali Altundal'ı adli kontrol şartı ile serbest bıraktı. Duruşma, Adli Tıp Kurumu'ndan istenilen raporunun beklenmesine karar verilerek, ertelendi.


Toroslar, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:46 Kaynak: DHA
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