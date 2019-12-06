Son Dakika Haberleri: Eşine şiddet uygulayan kocaya tutuklama
Son Dakika Güncel Eşine şiddet uygulayan kocaya tutuklama - Son Dakika

Eşine şiddet uygulayan kocaya tutuklama

6 saat önce

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, eşi N.K.'ye şiddet uyguladığı iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alınan S.K., mahkemece tutuklandı.

Eşine şiddet uygulayan kocaya tutuklama, System.String[]

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, eşi N.K.'ye şiddet uyguladığı iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alınan S.K., mahkemece tutuklandı. Mağdur N.K. ve kızı N.S.K., kadın sığınma evine yerleştirildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran N.K., kocası S.K.'nin kendisini dövüp, tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu iddia ederek, şikayetçi oldu. Bunun üzerine S.K., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' ve 'tehdit- hakaret' suçlarından tutuklanıp, cezaevine gönderildi. Mağdur N.K. ve kızı N.S.K. ise kendi istekleri üzerine kadın sığınma evine yerleştirildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: İstanbul Okmeydanı'nda meydana gelen trafik kazasında 2 şerit trafiğe kapatıldı
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı Yaşam koçunun 8 yaşındaki otizmli çocuğu darp ettiği davada karar çıkmadı İmamoğlu, İBB'ye gönderme yapan vatandaşa esprili bir dille yanıt verdi: İstanbul'un enerji ihtiyacını karşılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 17:12:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eşine şiddet uygulayan kocaya tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]