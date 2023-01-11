Eşine şiddet uygulayan müdür vekili görevden alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Eşine şiddet uygulayan müdür vekili görevden alındı

11.01.2023 21:50
Eşine şiddet uygulayan müdür vekili görevden alındı

DÜZCE İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Sabahattin Parlak, eşine şiddet uyguladığı için uzaklaştırma cezası aldı.

DÜZCE İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Sabahattin Parlak, eşine şiddet uyguladığı için uzaklaştırma cezası aldı. Valilik, Parlak'ı görevden aldı.

Düzce'de meydana gelen olayda İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Sabahattin Parlak, eşi M.P ile tartıştı. Parlak, iddiaya göre darbettiği eşine 2 gün boyunca evde fiziksel şiddet uyguladı. Bir fırsatını bularak evde kilitli olduğu odadan çıkmayı başaran M.P., bugün durumu polise bildirdi. M.P.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Sabahattin Parlak'a uzaklaştırma cezası verilerek, hakkında soruşturma başlatıldı. Düzce Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürü Vekili hakkında idari soruşturma başlatarak, açığa aldı.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Eşini 2 gün boyunca eve kilitleyip darbeden müdür vekili görevden alındı Eşini 2 gün boyunca eve kilitleyip darbeden müdür vekili görevden alındı Düzce'de su kanalına devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı Düzce'de su kanalına devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı Su kanalına devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı Su kanalına devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eşine şiddet uygulayan müdür vekili görevden alındı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:54 Adana'da bir genç kız, "Beni zorla götürmeye çalışıyorlar" diyerek 2 saat boyunca arabanın altında saklandı
10:52 Vatandaşa, "Hükümetin memur ve emeklilere yaptığı yüzde 30 zam oranından memnun musunuz?" diye soruldu! İşte son anketten dikkat çeken sonuçlar
10:29 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 18,78 seviyesinden işlem görüyor
10:32 Mini etekle ders anlatan öğretmen, sosyal medyada gündem oldu: Tepki gösteren de var savunan da
09:55 6'lı Masa'nın 10 saat süren toplantısının ardından ilk sözler: Adayı açıklamanın vakti geldi
09:47 Bursa'da cezaevi aracına düzenlenen terör saldırısının azmettiricisi Zeki Gürbüz, MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi
09:44 Alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen ve polis çevirmesine takılan şarkıcı Berkay Şahin, 2 yıl trafikten men edildi
09:14 BDDK, cep telefonları için yapılan taksit düzenlemesinde limitleri yükseltti
09:07 Rusya ile ABD arasında Soğuk Savaş dönemini hatırlatan gerginlik! Sınıra füze yerleştirme tehdidi geldi
09:03 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklarımıza yönelik Şeker Ölçüm Cihazı Yardımımızda başvurularını başlattık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2023 10:42:24. #1.11#
SON DAKİKA: Eşine şiddet uygulayan müdür vekili görevden alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement