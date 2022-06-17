Eşine silahlı saldırıda jandarmayı yaralayan sanığa 75 yıl 10 ay hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Eşine silahlı saldırıda jandarmayı yaralayan sanığa 75 yıl 10 ay hapis cezası

17.06.2022 13:57
Eşine silahlı saldırıda jandarmayı yaralayan sanığa 75 yıl 10 ay hapis cezası

Tokat'ta denetimli serbestlik tedbirini ihlal ederek boşanma aşamasındaki karısının evine giden ve pompalı tüfekle ateş ederek jandarma personelini yaralayan sanık, 75 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tokat'ta denetimli serbestlik tedbirini ihlal ederek boşanma aşamasındaki karısının evine giden ve pompalı tüfekle ateş ederek jandarma personelini yaralayan sanık, 75 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tokat 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Ömer Solmaz ile eşi Hacer Solmaz ve avukatları katıldı.

Sanık Solmaz, duruşmada yaptığı savunmada, eşinin evine kızı için gittiğini, bu olayın yaşanmasını istemediğini belirterek, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın kasten öldürmeye teşebbüs, eşe karşı işlenen suçlar, konut ihlali ve mala zarar verme nedeniyle toplam 75 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Hacer Solmaz, duruşmanın ardından gazetecilere, boşanma davalarının henüz kesinleşmediğini söyledi.

Ömer Solmaz'a 75 yıldan fazla hapis cezası verilmesinden mutlu olduğunu belirten Solmaz, "Çünkü ailece çok sıkıntı yaşadık. Dışarıya dahi çıkamıyordum. Şimdi kızımla huzurlu bir hayat yaşamayı diliyorum. Mahkeme heyetine bu kararı vermesinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bunun gibi insanların bu cezalarla caydırıcı hale gelmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Olay

Tokat merkez Çerçi köyünde oturan ve hakkında koruma kararı bulunan boşanma aşamasındaki eşi Hacer Solmaz ile eşinin ağabeyi Adem Gençay'a yönelik "tehdit" ve "hakaret" suçlarını işleyen Ömer Solmaz'ın, geçen yıl 7 Ekim'de Tokat Denetimli Serbestlik Bürosunca ayak bileğine takılan elektronik kelepçeyi 4 Aralık'ta çıkararak ikametini terk ettiği anlaşılmıştı. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığınca koruma kararı bulunan kişilerin ikametlerinde güvenlik tedbiri alınmıştı.

Geçen yıl 7 Aralık'ta, Hacer Solmaz ve Gençay'ı korumakla görevlendirilen jandarma devriye ekibi, gece köpeklerin havlaması üzerine çevreyi kontrol ettiği sırada Ömer Solmaz tarafından pompalı av tüfeğiyle ateş açılmıştı. Bu sırada Astsubay Kıdemli Çavuş F.K. kol ve sol bacağından yaralanmıştı.

Gençay ve Hacer Solmaz'a zarar veremeden yakalanan Ömer Solmaz, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

YORUMLAR
500
Elektronik kelepçeyi kesip jandarma görevlisini yaraladı, toplamda 75 yıl ceza aldı Elektronik kelepçeyi kesip jandarma görevlisini yaraladı, toplamda 75 yıl ceza aldı Tokat Emniyet Müdürü Erdoğan'dan İl Jandarma Komutanı Bostancı'ya ziyaret Tokat Emniyet Müdürü Erdoğan'dan İl Jandarma Komutanı Bostancı'ya ziyaret
Kaynak: AA

Ömer Solmaz, Jandarma, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eşine silahlı saldırıda jandarmayı yaralayan sanığa 75 yıl 10 ay hapis cezası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:33 Kurbanlık için Bayburt'a götürülen iki inek sahibinin elinden kaçtı! Açık buldukları markete giren inekler reyonların arasında dolaştı
13:29 Beşiktaş'tan ilk transfer hamlesi geldi! Romain Saiss 2+1 yıllık sözleşmeye imzayı attı
13:20 Dizisi Netflix'te yayınlanan Cem Yılmaz'dan şaşırtan Disney Plus paylaşımı: Sorun olursa ben buradayım
13:08 Yerdeki uçakla kavga eden alkollü vatandaş sitem etti: Daha uçamıyorsun bile
13:05 Oğullarının eve karne getirmesini bekleyen aile, ölüm haberini alınca yıkıldı: 11.sınıf öğrencisi Kartal 4.kattan düşerek can verdi
12:59 NASA'dan tarihe geçen keşif! Dünya'ya benzeyen iki kayalık gezegen keşfedildi
12:53 Hayat ona kabus oldu! Her hafta deri değiştiren yılan adamı görenler hayrete düşüyor
12:10 Tuvalet canlandırmasıyla akıllara kazınmıştı! Kızının ölümünde baş şüpheli olan anne kaldığı otelden kaçtı
11:46 Efsane boksör Mike Tyson'ın arı kostümlü görüntüleri sevenlerini şaşkına çevirdi!
11:37 Haftanın son gününde gram altının fiyatı 1.030 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 14:03:37. #1.11#
SON DAKİKA: Eşine silahlı saldırıda jandarmayı yaralayan sanığa 75 yıl 10 ay hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement