Eşine tecavüz eden adamı evine çağırarak başından vurdu! Yanına bir de "Namussuzluğun bedelidir" diye not bıraktı - Son Dakika
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Eşine tecavüz eden adamı evine çağırarak başından vurdu! Yanına bir de "Namussuzluğun bedelidir" diye not bıraktı

22.06.2022 00:26
Eşine tecavüz eden adamı evine çağırarak başından vurdu! Yanına bir de "Namussuzluğun bedelidir" diye not bıraktı

Eyüpsultan'da eşinin "Bana 5 yıl önce tecavüz etti. Şimdi yine taciz ediyor" demesi üzerine evine çağırdığı Abdullah Koşar'ı eşinin gözü önünde silahla başına ateş ederek öldüren Aslan İlhan ortadan kayboldu. Koşar'ın cesedinin yanında "Namussuzluğun bedelidir" notu bırakıldığı görüldü.

Dün akşam saat 22.00'de Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi Gürpınar Caddesi'ndeki bir evde meydana gelen olayda, S. İlhan, eşi Aslan İlhan'a (36) Abdullah Koşar (39) isimli birinin 5 yıl önce kendisine tecavüz ettiğini ve 1 ay önce yine taciz etmeye başladığını söyledi.

"NAMUSSUZLUĞUN BEDELİDİR"

Aslan İlhan eşinin söyledikleri üzerine Abdullah Koşar'a karısının telefonundan mesaj atıp evlerine çağırdı. Aslan İlhan mesaj sonrası eve gelen Koşar'ı karısının gözü önünde tabancayla başından vurdu. Kanlar içinde yere yığılan Koşar hayatını kaybederken, Aslan İlhan ise "Namussuzluğun bedelidir" notunu bırakarak kaçtı.

Son dakika gündem: Eyüpsultan'da eşine tecavüz ettiği iddia edilen kişiyi öldürdü

"OLAY BENİM GÖZÜMÜN ÖNÜNDE OLDU"

Olayın S. İlhan'ın polise verdiği ifadesinde, "Abdullah Koşar 5 yıl önce bana tecavüz etti. Geçen ay tekrar mesaj atıp beni yanına çağırdı. Önce sesimi çıkarmadım ama bir hafta önce eşime durumu anlattım. Bunun üzerine eşim çok sinirlendi ve benim telefonumdan Abdullah'a mesaj atarak eve çağırdı. Olay benim gözümün önünde oldu. İlhan kaçtı, ben de o panikle kayınbiraderim Erdal'ın evine gittim" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, şüpheli İlhan Aslan'ın yakalanması için çalışıyor.

Son dakika gündem: Eyüpsultan'da eşine tecavüz ettiği iddia edilen kişiyi öldürdü
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Kaynak: DHA

Eyüpsultan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eşine tecavüz eden adamı evine çağırarak başından vurdu! Yanına bir de 'Namussuzluğun bedelidir' diye not bıraktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eşine tecavüz eden adamı evine çağırarak başından vurdu! Yanına bir de "Namussuzluğun bedelidir" diye not bıraktı - Son Dakika
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