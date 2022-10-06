Eşine yardıma gitti usta oldu

MALATYA - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki iki çocuk annesi Zeynep Akman 15 yıldır eşinin işlettiği ekmek fırınında usta olarak çalışarak aile ekonomisine katkı sağlıyor. Haftanın 6 günü fırında çalışarak eşine destek olan Zeynep usta bir gününü ise ev işlerine ayırıyor.

Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan 39 yaşındaki Zeynep Akman boş zamanlarında eşine yardım için gittiği fırınında ekmek yapmayı öğrenip usta olarak çalışmaya başladı. İki çocuk annesi Akman 15 yıldır 'Aile pide fırını" adını verdikleri işletmede çalışarak hem eşine yardımcı oluyor hem de aile ekonomisine katkı sunuyor.

"Eşime yardım ederken usta oldum"

Fırıncılık yapan eşine yardım etmek için işletmeye yaptığı ziyaretler sırasında ekmek yapmayı öğrendiğini kaydeden Zeynep Akman, "Çocuklarımla fırına gelip giderken, ekmek yapmayı öğrendim. Önce tezgahta başladım sonra hamura geçtim derken usta olup çıktım. Hem ev işler hem iş baya yorucu oluyor ama 15 yıldır bu şekilde çalışıyorum" dedi.

"Bayanların ilgisi çok fazla"

Mahalle sakinlerinin olumlu tepkiler verdiğini belirterek özellikle bayanların ilgisi fazla olduğunu aktaran Akman, "Hafta da bir gün izin kullanıyorum. İzin günümü de ev işlerine ayırıyorum. Ev işlerini toparladıktan sonra tekrar işime dönüyorum. Hamur kesme ve tırnak işi en rahat olan aşama en zor bölüm ise ocak kısmı çünkü yemeklerin yanma riski var baya zorluk çekiyorum" ifadelerini kullandı

"Önce yadırgandı sonra herkes alıştı"

32 yıldır fırıncılık yaptığını ifade eden Zeynep Akman'ın eşi Ferhat Akman ise, "1990 yılından buyana fırıncılık mesleğini yapıyorum. Son 15 yıldır ise eşimle birlikte çalışıyoruz. Fırınımızın ismi 'Aile pide fırını' olduğu için eşim ve ağabeyimle birlikte çalışıyoruz. İşçi sorunumuz olmuyor. Eşimin fırında çalışması ilk zamanlarda yadırgansa da zamanla olumlu tepkiler aldık. Özellikle bayanlar çok rahat gidip gelebiliyor. Bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu