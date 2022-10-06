Eşine yardıma gitti usta oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Eşine yardıma gitti usta oldu

06.10.2022 11:53

Eşine yardıma gitti usta oldu Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki iki çocuk annesi Zeynep Akman 15 yıldır eşinin işlettiği ekmek fırınında usta olarak çalışarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Eşine yardıma gitti usta oldu

MALATYA - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki iki çocuk annesi Zeynep Akman 15 yıldır eşinin işlettiği ekmek fırınında usta olarak çalışarak aile ekonomisine katkı sağlıyor. Haftanın 6 günü fırında çalışarak eşine destek olan Zeynep usta bir gününü ise ev işlerine ayırıyor.

Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan 39 yaşındaki Zeynep Akman boş zamanlarında eşine yardım için gittiği fırınında ekmek yapmayı öğrenip usta olarak çalışmaya başladı. İki çocuk annesi Akman 15 yıldır 'Aile pide fırını" adını verdikleri işletmede çalışarak hem eşine yardımcı oluyor hem de aile ekonomisine katkı sunuyor.

"Eşime yardım ederken usta oldum"

Fırıncılık yapan eşine yardım etmek için işletmeye yaptığı ziyaretler sırasında ekmek yapmayı öğrendiğini kaydeden Zeynep Akman, "Çocuklarımla fırına gelip giderken, ekmek yapmayı öğrendim. Önce tezgahta başladım sonra hamura geçtim derken usta olup çıktım. Hem ev işler hem iş baya yorucu oluyor ama 15 yıldır bu şekilde çalışıyorum" dedi.

"Bayanların ilgisi çok fazla"

Mahalle sakinlerinin olumlu tepkiler verdiğini belirterek özellikle bayanların ilgisi fazla olduğunu aktaran Akman, "Hafta da bir gün izin kullanıyorum. İzin günümü de ev işlerine ayırıyorum. Ev işlerini toparladıktan sonra tekrar işime dönüyorum. Hamur kesme ve tırnak işi en rahat olan aşama en zor bölüm ise ocak kısmı çünkü yemeklerin yanma riski var baya zorluk çekiyorum" ifadelerini kullandı

"Önce yadırgandı sonra herkes alıştı"

32 yıldır fırıncılık yaptığını ifade eden Zeynep Akman'ın eşi Ferhat Akman ise, "1990 yılından buyana fırıncılık mesleğini yapıyorum. Son 15 yıldır ise eşimle birlikte çalışıyoruz. Fırınımızın ismi 'Aile pide fırını' olduğu için eşim ve ağabeyimle birlikte çalışıyoruz. İşçi sorunumuz olmuyor. Eşimin fırında çalışması ilk zamanlarda yadırgansa da zamanla olumlu tepkiler aldık. Özellikle bayanlar çok rahat gidip gelebiliyor. Bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu

YORUMLAR
500
Ankara'da feci olay! Kreşteki kaydıraktan düşen minik Yusuf beyin kanaması geçirdi Ankara'da feci olay! Kreşteki kaydıraktan düşen minik Yusuf beyin kanaması geçirdi Son dakika haberi | Kazanın meydana geldiği yerde refüje çit çekildi Son dakika haberi | Kazanın meydana geldiği yerde refüje çit çekildi Kreşin kaydırağından düşerek beyin kanaması geçiren çocuk kamerada Kreşin kaydırağından düşerek beyin kanaması geçiren çocuk kamerada
Kaynak: İHA

Malatya, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eşine yardıma gitti usta oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:59 Trabzonspor, deplasmanda Monaco'ya konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
18:04 Burak Yılmaz "Harap oldum" diyerek itiraf etti: Duştayken çok ağladım
18:02 Saadet Partisi'nden MHP lideri Devlet Bahçeli kararı!
17:52 Şırnak'ta 3 asırdır devam eden gelenek! Mezarlıkta buluşup dua ediyor, yemek yiyorlar
17:53 Ataşehir'deki hastane skandalında yeni ayrıntı! Hastaya uygulanan kötü muamele görüntülerini ele geçiren temizlik çalışanı, şantaj yapmış
17:39 Vitor Pereira, Premier Lig yolcusu! Wolverhampton'ın Bruno Lage ile yollarını ayırması sonrası görüşmeler başladı
17:36 Türkiye'den ABD'ye taşınan oyuncu Mete Horozoğlu imaj değiştirdi!
17:24 Tarikat lideri olan oyuncu Ahmet Özhan'ın "evrim" sözleri Cübbeli Ahmet'i küplere bindirdi: Millet bunu dinlerse imanı nasıl sağlam kalır?
17:15 Bakan Dönmez'den TANAP hakkında önemli açıklamalar: Kapasitesini 2 katına çıkaracağız
16:44 Ankara'da feci olay! Kreşteki kaydıraktan düşen minik Yusuf beyin kanaması geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 19:23:11. #1.11#
SON DAKİKA: Eşine yardıma gitti usta oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement