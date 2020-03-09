Eşini 10 gün arayla döven kocaya 3 bin lira para cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eşini 10 gün arayla döven kocaya 3 bin lira para cezası - Son Dakika

Eşini 10 gün arayla döven kocaya 3 bin lira para cezası

6 saat önce

KAYSERİ'de, eşi Merve Z.'yi (35), 10 gün ara ile 2 kezdövdüğü iddiasıyla yargılanan Suriye uyruklu Ahmed El Hac C. (42), 3 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Eşini 10 gün arayla döven kocaya 3 bin lira para cezası, System.String[]

KAYSERİ'de, eşi Merve Z.'yi (35), 10 gün ara ile 2 kez

dövdüğü iddiasıyla yargılanan Suriye uyruklu Ahmed El Hac C. (42), 3 bin TL para cezasına çarptırıldı.

5 çocuk babası Ahmed El Hac C., geçen yıl eylül ayında, eşi Merve Z.'yi, Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'ndeki evlerinde 10 gün arayla 2 kez dövdü. Yaşadığı şiddete dayanamayan kadının şikayetçi olması üzerine gözaltına alınan El Hac C., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. El Hac C., hakkında 'yaralama' suçundan dava açıldı.

EŞİ ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Kayseri 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuksuz sanık Ahmed El Hac C. ile şikayetçi eşi Merve Z. hazır bulundu. Tercüman eşliğinde savunma yapan Ahmed El Hac C., "Aramızda kavga oldu. Bir ya da iki kez itekledim, yere düştü. Küpesinden çekmedim, kendi takıldı. Kemerle de dövmedim, suçsuzum" dedi.

Merve Z. ise şikayetinden vazgeçtiğini bildirerek, "Eşim beni dövmedi, sadece itekledi. Barıştık, şikayetçi değilim" diye konuştu.

Mahkeme, Ahmed El Hac C.'yi, 'yaralama' suçundan 3 bin lira para cezasına çarptırıp, cezayı hükmün açıklanmasının geri bırakılması çerçevesinde erteledi.


Kayseri, Suriye, Hac, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 03:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Afrin'de bomba yüklü motosiklet patladı
Ronaldinho, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı Eski Adalet Bakanı Şevket Kazan, 86 yaşında hayatını kaybetti Bu yıl ikinci kez gözlemlenen Süper Ay, Adana'da etkileyici görüntüler ortaya çıkarttı

Son Dakika Haberleri
22:36 Eski Bakan Şevket Kazan, hayatını kaybetti
22:36 Venezuela'dan muhaliflerin gösterileri öncesi savunma tatbikatı
22:35 Şevket Kazan hayatını kaybetti
22:35 Osman Kavala'ya yeniden tutuklama talebi
22:35 Trump'tan petrol fiyatlarının düşüşüne "Tüketici için iyi" yorumu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 22:39:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eşini 10 gün arayla döven kocaya 3 bin lira para cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]