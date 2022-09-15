Eşini 10 yerinden bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Eşini 10 yerinden bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı

15.09.2022 12:46
Eşini 10 yerinden bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı

BARTIN'da, cezaevinden şartlı tahliye olduktan sonra eşi Arzu Ar'ı (33) çocuğunun gözü önünde 10 yerinden bıçaklayarak öldüren Metin Ar (49), tutuklandı.

BARTIN'da, cezaevinden şartlı tahliye olduktan sonra eşi Arzu Ar'ı (33) çocuğunun gözü önünde 10 yerinden bıçaklayarak öldüren Metin Ar (49), tutuklandı.

Hendekyanı Caddesi'nde cuma günü meydana gelen olaydan 2 gün önce adli kontrol şartı ve konutta infaz şartı ile cezaevinden tahliye edilen Metin Ar, boşanma aşamasındaki eşi Arzu Ar'ı 10 yaşındaki kızlarının gözü önünde 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Çevredekiler, darbettikleri Metin Ar'ı etkisiz hale getirdi. Aldığı darbelerle yaralanan Ar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince polis eşliğinde kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Eşine yönelik 'cinsel saldırı', 'yaralama' ve 'tehdit' suçlarından 8 ay cezaevinde kalan Ar, hastanedeki 5 günlük tedavisinin ardından emniyetteki işlemleri sonrası 'kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi. Metin Ar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eşini 10 yerinden bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:47 Trabzonspor'dan Kızılyıldız'a güzel hareket! Dostluk yemeğinde buluştular
17:28 Başkan Murat Sancak'tan taraftarı üzen itiraf! Balotelli'nin geç gitmesi planları bozmuş
17:20 Mehmet Dinçerler'in davranışları psikolojik baskı boyutuna ulaşmış! İşte Hadise'nin boşanma dilekçesi...
17:20 Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan skandal sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aslı astarı olmayan iftiralar attı
17:40 Foto kapanlara yaban hayatı değil onlarca hırsız yakalandı
17:03 Bakan Kasapoğlu: Yurtlarda yüzde 80 oranında yerleştirme başarısı yakaladık
16:53 Ayrıldığı dini nikahlı eski eşini vuran şahıs: Daha cehennemi yaşayacaksın
16:50 Hırsızın yöntemi pes dedirtti! Kadın kıyafeti giyip motosiklet çaldı, kıskıvrak yakalandı
16:51 Tenisin efsane ismi Roger Federer'den emeklilik kararı: Son turnuvam olacak
16:51 Fıkra gibi ama gerçek! Türkiye'deki Suriyelilerden rahatsız olan Suriyeli mikrofonlara konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 17:57:56. #1.12#
SON DAKİKA: Eşini 10 yerinden bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement