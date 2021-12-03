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Eşini 104 yerinden bıçakladığı iddia edilen sanık: "Elindeki bıçakla kendini bıçakladı" - Son Dakika

Eşini 104 yerinden bıçakladığı iddia edilen sanık: "Elindeki bıçakla kendini bıçakladı"

03.12.2021 00:57
Eşini 104 yerinden bıçakladığı iddia edilen sanık: "Elindeki bıçakla kendini bıçakladı"

İzmir'de nikahsız yaşadığı eşini darp edip vücudunun 104 yerinden birçok kez bıçakladığı öne sürülen tutuklu sanık, yargılandığı davada eşinin uyuşturucu kullanıp kendini bıçakladığını söyledi.

İzmir'de nikahsız yaşadığı eşini darp edip vücudunun 104 yerinden birçok kez bıçakladığı öne sürülen tutuklu sanık, yargılandığı davada eşinin uyuşturucu kullanıp kendini bıçakladığını söyledi. Sanık avukatları ise kadının vücudunda raporlara göre 104 değil 14 bıçak yarası olduğunu savundu.

İzmir'in Buca ilçesinde 30 Ağustos 2021'de meydana gelen olayda, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Feyzo Duran ile nikahsız yaşadığı eşi Aysel Perkgün (28) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Duran, 1 yaşındaki çocuğunun yanında Aysel Perkgün'ü darp edip 104 yerinden de bıçakladı.

Perkgün'ün çığlıklarını duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Perkgün, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılıp, tedavi altına alındı. Polis tarafından gözaltına alınan Feyzo Duran ise sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede Duran için 'tasarlayarak' ve 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek' öldürmeye teşebbüs suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Hazırlanan iddianame İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

"Uyuşturucu kullanıyordu"

İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk celsesine tutuklu sanık Feyzo Duran, mağdur Aysel Perkgün ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada verdiği ifadede kendisine iftira atıldığını söyleyen Duran, "Bana iftira atılıyor. Bunun kanıtı da Aysel'in poliste verdiği ilk ifadedir. Eve geldiğimde bağırışlar duydum. Kapı açıktı. Girdiğimde Aysel elindeki bıçakla kendini bıçaklıyordu. Elinden bıçağı almaya çalıştım ve ikimiz de yere düştük. Komşulardan yardım istedim. Yaralarına pansuman yaptım. Ağzının kuruduğunu söyleyince su verdim. Kendisi uyuşturucu kullanıyordu. Bırakması yönünde zaman zaman tartışmalarımız oldu. Onu çok sevdiğim için uyuşturucu kullanmasına ses çıkarmadım" dedi.

"İki bıçakla beni bıçaklamaya başladı"

Sanığın ardından ifadesi alınan Aysel Perkgün ise, "Olay sabahı Salihli'ye asma yaprağı almaya gitmiştik. Akşam dönerken Feyzo babasından 100 lira borç aldı. Büfeden rakı aldıktan sonra eve geçtik. Ona masa hazırlamamı söyledi. Beraber masayı hazırladık. Ardından duşa girdi ve çıktıktan sonra abdest aldı. Kendisine, 'Şimdi alkol alacaksın. Abdest ne alaka?' diye sordum. Rakı içerken bana da zorla içirdi. O sırada ilk eşinden olan 2 çocuğu da eve geldi. Onlar geldikten sonra panjurları kapatmak için uzandığından beli açıldı ve orada 2 bıçak vardı. 3 yıldır şiddet görüyorum. Bana bir şey yapacağını hissettim. Ayağa kalkmamı ve bir şey konuşacağını söyledi. Kucağımda çocuk olduğu için kalkamayacağımı söylediğimde rakı şişesini kafamda kırdı. Banyoya götürüp ittirdi. Yerler ıslak olduğundan yere düştüm. 'Babamla aranda ne var?' diye sorduktan sonra belindeki iki bıçakla beni bıçaklamaya başladı" diye konuştu.

Psikolojisinin bozulduğunu belirten Perkgün, "Ben yarı baygınken çocuğumu getirip kucağıma bıraktı. Çamaşır sepetinin üzerine oturup sigara içti. Vücudumdan akan kanlar banyoyu doldurdu. Ben yarı baygın yatarken annesi geldi. Beni öyle görüp geri gitti. Psikolojim çok bozuldu. Geceleri elinde bıçakla hala onu görüyorum. Korkudan banyoya giremiyorum" ifadelerini kullandı.

Perkgün konuştuğu sırada salonda bulunan izleyiciler arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine mahkeme başkanı izleyicilerin çıkarılmasına karar verdi.

Tanık olarak dinlenen mahalle sakinlerinden E.B. ise "Evde otururken sese çıktık. Çocuklar 'Annem kendini kesiyor' diye bağırıyordu. Aşağı indiğimde Feyzo, 'Eşim ölüyor yardım edin' diye bağırıyordu. Beni kolumdan eve çekmeye çalıştı ama gitmedim. Kolundan kurtulup ambulansı aradım. Feyzo sürekli eve girip çıkıyor ve yardım istiyordu. Bu sırada Feyzo'nun annesi eve girip çıktı. Kaldırıma oturup yardım feryadında bulundu" dedi.

Duran'ın avukatları, Perkgün'ün 104 yerinden değil 14 yerinden bıçaklandığını bunun da raporlarda mevcut olduğunu da savundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine ve dinlenmeyen tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. - İZMİR

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşini 104 yerinden bıçakladığı iddia edilen sanık: 'Elindeki bıçakla kendini bıçakladı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşini 104 yerinden bıçakladığı iddia edilen sanık: "Elindeki bıçakla kendini bıçakladı" - Son Dakika
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