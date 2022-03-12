Eşini 12 yerinden bıçakladı, oğluyla husumetli olduğu için bıçak taşıdığını söyledi - Son Dakika

İZMİT'te, boşanma aşamasındaki eşi Aynur Çetin'i (52) 12 yerinden bıçakla yaralayan Suat Çetin (58) hakkında iddianame tamamlandı. Tutuklu Çetin, ifadesinde, oğluyla aralarındaki husumet nedeniyle bıçak taşıdığını söyledi. Cumhuriyet savcısı, 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanma istedi.

Olay, geçen yıl 17 Ekim'de, Sekapark içindeki kafede meydana geldi. Kafe mutfağında çalışan Aynur Çetin'in boşanma aşamasında olduğu Suat Çetin, iş yerine gelip, mutfak kısmına geçti. Burada çift arasında çıkan tartışmanın büyümesiyle Suat Çetin, yanında taşıdığı ekmek bıçağıyla Aynur Çetin'i defalarca bıçakladı. Kafenin diğer çalışanlarının araya girmesiyle Çetin, etkisiz hale getirildi. Polise teslim edilen Suat Çetin, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, hastaneye kaldırılan Aynur Çetin de tedavisinin ardından taburcu edildi.