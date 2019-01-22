Eşini 15 Bıçak Darbesiyle Öldüren Koca Tutuklandı
34 dakika önce
OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, tartıştığı eşi Hürü Açık'ı (57) 15 bıçak darbesiyle öldüren Hasan Açık (60), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
OSMANİYE'nin Düziçi
ilçesinde, tartıştığı eşi Hürü Açık'ı (57) 15 bıçak darbesiyle öldüren Hasan Açık (60), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Önceki gün saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi
üzerinde Hasan Açık ve eşi Hürü Açık, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Hasan Açık, mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı. Kavga seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hürü Açık'ın öldüğü belirlendi. Polisin ve Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hürü Açık'ın cesedi, Düziçi Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
TUTUKLANDI
Hürü Açık'ın yapılan otopsi sonucunda vücudunun çeşitli yerlerinden 15 bıçak darbesi aldığı belirlendi. Alzheimer hastası olan ve psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen Hasan Açık ise olayda kullandığı bıçak ile gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgusunun ardından Adliye'ye sevk edilen Hasan Açık, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Osmaniye
T Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.
- Osmaniye
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:51 Kaynak: DHA
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