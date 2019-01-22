Son Dakika Haberleri: Eşini 15 Bıçak Darbesiyle Öldüren Koca Tutuklandı

Eşini 15 Bıçak Darbesiyle Öldüren Koca Tutuklandı

34 dakika önce

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, tartıştığı eşi Hürü Açık'ı (57) 15 bıçak darbesiyle öldüren Hasan Açık (60), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eşini 15 Bıçak Darbesiyle Öldüren Koca Tutuklandı, System.String[]
OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, tartıştığı eşi Hürü Açık'ı (57) 15 bıçak darbesiyle öldüren Hasan Açık (60), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Önceki gün saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde Hasan Açık ve eşi Hürü Açık, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Hasan Açık, mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı. Kavga seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hürü Açık'ın öldüğü belirlendi. Polisin ve Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hürü Açık'ın cesedi, Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Hürü Açık'ın yapılan otopsi sonucunda vücudunun çeşitli yerlerinden 15 bıçak darbesi aldığı belirlendi. Alzheimer hastası olan ve psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen Hasan Açık ise olayda kullandığı bıçak ile gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunun ardından Adliye'ye sevk edilen Hasan Açık, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

- Osmaniye

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:51 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Mahallesi, Düziçi, Osmaniye, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cani Koca, Karısını Çocuğunun Gözü Önünde Kalbinden Bıçaklayarak Öldürüp Helallik İstedi Bebeğinin Ölümüne Neden Olan Anne, Kendini 'Hayvanseverim' Diye Savundu

Camiden Çıkan Genç, Başından Vuruldu! Cinayet Anı Kamerada Palu Ailesi İçin Cezaevinde Özel Önlem! Tek Kişilik Bölümlere Yerleştirildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 12:25:14. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eşini 15 Bıçak Darbesiyle Öldüren Koca Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]