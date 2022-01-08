Üye Girişi
Eşini 15 yerinden bıçaklayan koca "Eşimi öldürdüm" diye bağırmış - Son Dakika

Eşini 15 yerinden bıçaklayan koca "Eşimi öldürdüm" diye bağırmış

08.01.2022 16:39

Ankara'da eşi Funda Koyuncu'yu 15 bıçak darbesiyle öldüren Recep Koyuncu'nun olayın ardından apartmanın koridoruna çıkarak, "Ben eşimi öldürdüm" diye bağırdığı ifade edildi.

Dün Keçiören ilçesi Şenlik Mahallesi Düz Sokak'taki bir apartmanda meydana gelen olayda şehir dışında çalıştığı güvenlik şirketinden 3 gün önce işten ayrılan Recep Koyuncu, komşularıyla tartıştı. Komşusunun eşine iftirada bulunduğu öne sürülen Recep Koyuncu, bu nedenle evde eşiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Koyuncu, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Funda Koyuncu'yu 15 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Koyuncu, daha sonra apartmanın koridoruna çıkarak, "Ben eşimi öldürdüm" diye bağırmaya başladı. Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Funda Koyuncu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Funda Koyuncu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı, Recep Koyuncu ise polis tarafından gözaltına alındı.

APARTMANDAKİ KONUŞMALARA SİNİRLENİP ÖLDÜRMÜŞ

Recep Koyuncu, verdiği ilk ifadede 3 gün önce işten ayrıldığını, evde de eşiyle 2 gündür tartışma yaşadığını ve olay günü apartmandakilerin eşinin hakkında konuştuğunu, buna sinirlenerek eşiyle tartışmaya başladığını söyledi. Koyuncu, Tartışma büyüyünce cinnet getirip elime geçirdiğim bıçakla eşimi öldürdüm dedi. Çiftin 2, 7 ve 12 yaşlarında üç çocuklarının olduğu, 2 yaşındaki oğullarının olay sırasında evde, diğerlerinin ise okulda bulundukları bildirildi. Çocukların Recep Koyuncu'nun ailesi tarafından teslim alındığı ifade edildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Eşini 15 yerinden bıçaklayan koca 'Eşimi öldürdüm' diye bağırmış

FUNDA'NIN AMCASI: HUNHARCA KATLEDİLDİ

Bu arada yeğeninin cenazesini teslim almak için Adli Tıp Kurumu'nda bekleyen Atalay Yağcı, "Yeğenim eşi tarafından hunharca katledildi. Zaman zaman sorunlar yaşıyorlardı; ama bu derece olduğunu bilmiyorduk. İşsiz kaldığını yeni öğrendim. Yaklaşık 15 yıllık evlilikleri ve 3 çocukları vardı. Çocukları karşı taraf almış ancak biz geri alacağız. Baba tarafında olmaları çocuklar açısından çok sakıncalı. Bu tarz kadın cinayetlerine karışanların idamını istiyoruz. Başka türlü bunların sonu gelmeyecek. Hiç kimse çocuklarını, özellikle de kız çocuklarını sahipsiz bırakmasın" dedi.

Eşini 15 yerinden bıçaklayan koca 'Eşimi öldürdüm' diye bağırmış

ARAYIP "KIZINIZI ÖLDÜRDÜM, GELİN" DEMİŞ

Olayın yaşandığı apartmanın yöneticisi Mehmet Buyruk, "Ben olay anında hiç ses duymadım. İkisi de iyi insanlardı. Oğlan işinde gücündeydi. Hiç sorun yaşadıklarını duymamıştık. Yaklaşık 15 yıldır burada oturuyorlar. Olayı gerçekleştirdikten sonra apartmanda 'eşimi öldürdüm' diye bağırmış. Ondan sonra komşu dışarı çıkmış ve polisi aramış. Adam da kaçmadı, burada bekledi. Hatta kızın ailesini aradı, 'kızınızı öldürdüm, buraya gelin' demiş. Daha sonra polisler geldi onu götürdü" diye konuştu.

YORUMLAR
500

Adli Tıp Kurumu, Recep Koyuncu, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşini 15 yerinden bıçaklayan koca 'Eşimi öldürdüm' diye bağırmış - Son Dakika


Üç Kuruş dizisinde oynayan Aslıhan Malbora'nın asıl mesleği bambaşka çıktı! Üç Kuruş dizisinde oynayan Aslıhan Malbora'nın asıl mesleği bambaşka çıktı!         
16:30
Kazakistan'dan gelen görüntüler vahim! Yakınlarını arayan onlarca insan morgların önünde kuyruk oluşturdu Kazakistan'dan gelen görüntüler vahim! Yakınlarını arayan onlarca insan morgların önünde kuyruk oluşturdu         
16:22
Doğuma giden karısını taşıyan ambulansı motosikletle takip eden gence otomobil çarptı Doğuma giden karısını taşıyan ambulansı motosikletle takip eden gence otomobil çarptı         
16:06
Resmen açıklandı! Slaven Bilic, Fenerbahçe için yola çıktı, İstanbul'a geliyor Resmen açıklandı! Slaven Bilic, Fenerbahçe için yola çıktı, İstanbul'a geliyor         
15:39
Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne? Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne?         
15:02
Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız? Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız?         
13:46
Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım         
11:54
Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı         
11:05
BDDK'dan Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni çıktı BDDK'dan Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni çıktı         
10:10
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim         
09:35
Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı         
09:23
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur         
07:54
Oyuncu Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasına "sadece arkadaşız" dedi Oyuncu Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasına "sadece arkadaşız" dedi         
07:53
Son Dakika: Benzin ve motorine zam Son Dakika: Benzin ve motorine zam         
20:28
70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi? 70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi?         
17:14
FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak         
17:12

Son Dakika Haberleri
16:30 Üç Kuruş dizisinde oynayan Aslıhan Malbora'nın asıl mesleği bambaşka çıktı!
16:28 Dolandırıcılıktan tutuklanan fenomenler serbest bırakıldı
16:23 Uçurumun kenarında asılı kalan tır, 3 gün sonra kurtarılabildi
16:22 Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri
16:21 Yok böyle maç! Galatasaray'ı eleyen Denizlispor maçı 90'ıncı dakikadan sonra çevirdi
16:18 Sağlık Bakanı Koca uyardı: Yeni varyant hafif de atlatılsa kendinizi koruyun
16:05 Doğuma giden karısını taşıyan ambulansı motosikletle takip eden gence otomobil çarptı
16:04 Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince zamlı fiyatlara isyan etti
15:59 Son Dakika! Şanlıurfa sınırında patlama! Şehit ve yaralı askerler var
15:53 Merkez Bankası açıkladı! 2021'in son haftasında rekor kredi kartı kullanımı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2022 16:45:27. #1.12#
SON DAKİKA: Eşini 15 yerinden bıçaklayan koca "Eşimi öldürdüm" diye bağırmış - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement