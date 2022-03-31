EŞİNİ 15 YERİNDEN BIÇAKLAYAN KOCAYA 'TAHRİK' İNDİRİMİYLE 11 YIL HAPİS - Son Dakika
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EŞİNİ 15 YERİNDEN BIÇAKLAYAN KOCAYA 'TAHRİK' İNDİRİMİYLE 11 YIL HAPİS

31.03.2022 13:55

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde tartıştığı eşi Rabia Buse Şeker'i (28), 15 yerinden bıçaklayan Burhan Şeker'e (30) 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde tartıştığı eşi Rabia Buse Şeker'i (28), 15 yerinden bıçaklayan Burhan Şeker'e (30) 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Olay, 12 Mayıs 2021'de Hacıosman Mahallesi, Uygun Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Burhan Şeker, mutfaktan aldığı bıçakla tartıştığı 7 yıllık eşi Rabia Buse Şeker'i 15 yerinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Rabia Buse Şeker, tedavi altına alındı. Gözaltına alınan Şeker, emniyetteki ifadesinde; eşinin telefonunda gördüklerinden dolayı aldatıldığını düşündüğünü ve aralarında çıkan kavgada kendisini kaybederek bıçakladığını söyledi. Şeker, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Rabia Buse Şeker, sanık Burhan Şeker ve avukatlar katıldı. Mahkeme heyeti Burhan Şeker'i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırırken, eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezası 15 yıla indirildi. Mahkeme heyeti, Rabia Buse Şeker'in önceki duruşmalarda eşini sinirlendirmeye yönelik sözlerini de göz önünde bulundurarak, olayın plansız ve ani şekilde geliştiğine kanaat getirdi. Heyet, 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak Burhan Şeker'e 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası verdi (DHA)

ARŞİV GÖRÜNTÜLER

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)

EŞİNİ 15 YERİNDEN BIÇAKLAYAN KOCAYA 'TAHRİK' İNDİRİMİYLE 11 YIL HAPİS
EŞİNİ 15 YERİNDEN BIÇAKLAYAN KOCAYA 'TAHRİK' İNDİRİMİYLE 11 YIL HAPİS
EŞİNİ 15 YERİNDEN BIÇAKLAYAN KOCAYA 'TAHRİK' İNDİRİMİYLE 11 YIL HAPİS

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Mahkeme, Kocaeli, Körfez, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EŞİNİ 15 YERİNDEN BIÇAKLAYAN KOCAYA 'TAHRİK' İNDİRİMİYLE 11 YIL HAPİS - Son Dakika


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SON DAKİKA: EŞİNİ 15 YERİNDEN BIÇAKLAYAN KOCAYA 'TAHRİK' İNDİRİMİYLE 11 YIL HAPİS - Son Dakika
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