Eşini 15 yerinden bıçaklayan sanık: "Bilinçli olarak yapmadım, şuurumu kaybetmiştim"

Görülen mahkeme sonrası konuşan Öznur Sazlar:

"Lütfen artık kadınlara karşı sessiz kalmayalım"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de boşanma aşamasında olduğu eşini 15 yerinden bıçaklayan Harun S. dava duruşmasındaki savunmasında, "Bilinçli olarak yapmadım. Şuurumu kaybetmiştim" dedi.

Eskişehir 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu Harun Sazlar İstanbul Bakırköy Metris F Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile, müşteki Öznur S. ve taraf avukatları bizzat katıldı.

"Eylemi sürekli benim göğsümü hizalayarak yapmaktaydı"

Mahkemede yaptığı savunmasında olay anını anlatan Öznur Sazlar, "Sanık olay anında benim saçımdan tuttu. Banyoya getirdi. Benimle inatlaşırsın diyerek küfür etti. İlk darbeyi kalbime vurdu. Kendimi korumak adını elimi göğsüme koydum. Eylemi sürekli benim göğsümü hizalayarak yapmaktaydı. Ben bir elimle de elindeki bıçağı almak için mücadele ettiğim için her iki elimden de yara aldım. Bu sırada kapıyı eliyle kapatmaya çalışıyordu. Ben de kapatmaması için ayaklarımla engel olmaya çalıştım. Ardından rastgele vurmaya başladı. Kendi imkanlarımla lavabonun altına dönebildim. Ağzımı kapattı ve bıçağı boğazıma dayadı. Üstümden kalkıp mutfağa koştu ben de bu fırsatla kaçtım" ifadelerini kullandı.

"Biraz önce acı içerisinde Öznur'un anlatımlarını dinledim"

Olay anında şuurunu kaybettiğini ve alkollü olduğunu ifade eden Harun Sazlar, "Biraz önce acı içerisinde Öznur'un anlatımlarını dinledim. Olay banyoda gerçekleşmedi. Lavabodan bahsetmektedir. Olay banyonun önünde koridorda meydana geldi. Polis eve geldiğinde oğlum kanı görmesin diye polislere bilgi vermek suretiyle banyonun önündeki birkaç damla kanı paspasladım. Benim mutfağa gitme sebebim olay yerinden uzaklaşıp elimi yıkamaktı. Bilinçli olarak yapmadım. Şuurumu kaybetmiştim" diye konuştu.

Mahkeme Başkanı, Öznur Sazlar'ın avukatının davanın bir üst mahkemede görülmesi gerektiğine ilişkin talebine ise, ATK raporunun sunulmamış olması ve bu hususun talebin içeriğini etkileyecek nitelikte bulunması sebebiyle bu aşamadı değerlendirmesine yer olmadığına karar vererek duruşmayı 13 Aralık'a erteledi.

"Lütfen artık kadınlara karşı sessiz kalmayalım"

Mahkemeden sonrasında adliye önünde basın açıklaması yapan Öznur Sazlar, "Sonuçtan memnunum. Adaletin yerini bulacağına inanıyorum. Dava 13 Aralık tarihine ertelendi. Tutukluluğun devamına karar verildi. Adli Tıptan gelecek rapora istinaden tekrar davamız görülecek. Herkesin desteğine ilgisine teşekkür ediyorum. Şunu söylemeden geçemeyeceğim. Bugün ben sadece Öznur değilim, ben bir Şule(yim, ben bir Özgecan'ım, lütfen artık kadınlara karşı sessiz kalmayalım. Lütfen devletimizden bu konuda daha duyarlı olmalarını istiyorum. Her kadın gibi ben de bu süreçte endişe yaşadım. Tutuklu olması rahatlatıyor" diye belirtirken, görülen dava ve açıklamaya CHP Kadın Kolları MYK üyesi Figen Kahya da katıldı.

Olay

Olay 31 Temmuzda Öznur Sazlar'ın ikametinde yaşandı. Öznur Sazlar, çocuğunu görmek için evine gelen ve boşanmak üzere olduğu eşi Harun Sazlar tarafından 15 yerinden bıçaklandı. Olay sonrasında hastaneye kaldırılan Öznur Sazlar, eski eşinden şikayetçi oldu. 3 Eylül'de görülen duruşmada tutuksuz olarak yargılanan Harun Sazlar, yapılan başvurular ve şikayetler sonucu tutuklandı.