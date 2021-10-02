Eşini 16 yerinden bıçaklayan koca, iyi hal indirimiyle tahliye oldu! İndirimli cezayı duyan kadın sinir krizi geçirdi - Son Dakika

Eskişehir'de boşanma aşamasındaki eşi Öznur Gülbaş'ı 16 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Harun S., Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada "eşi kasten öldürme" suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ayrıca sanık S., "tehdit" suçundan da 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti sanığa iyi hal ve haksız tahrik indirimi uygulamadı. Mahkemenin gerekçeli kararının ardından dava, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi'ne gönderildi.

CEZANIN KALDIRILMASI TALEP EDİLDİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi'nde görülen davada savcı, tutuklu sanık Harun S. hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan aldığı cezanın kaldırılması ve "eşi kasten ağır yaralama" suçundan cezalandırılması talebinde bulundu.

İYİ HAL İNDİRİMİYLE SANIĞIN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

İstinaf mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, müşteki Öznur Gülbaş Eskişehir'den ve sanık Harun S. tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS yöntemiyle katıldı. Gerekçeli kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Harun S.'ye "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan verilen 17 yıl hapis cezasını kaldırılmasına hükmederek, "eşi kasten ağır yaralama" suçundan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ayrıca sanık S., "tehdit" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. İyi hal indirimi uygulayan mahkeme heyeti, sanığın tahliyesine karar verdi.

KARARI DUYUNCA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Öznur Gülbaş, mahkemenin ceza ve tahliye kararını duyunca duruşma salonunda sinir krizi geçirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince sakinleştirilen Gülbaş, yakınlarının yardımıyla adliyeden çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı. Kendisini 16 kez bıçaklayan eski eşinin tahliye kararına da tepki gösteren Öznur Gülbaş, "Onu çıkaracaklar, çocuğumu nasıl koruyacağım?" dedi. Duruşmayı takip eden kadın meclisi üyelerinin yardımıyla binadan çıkan Gülbaş, adliyeden ayrıldı.

KARAR PROTESTO EDİLDİ

Karar duruşmasına Eskişehir Adliye'sinden SEGBİS yöntemiyle katılan Öznur Gülbaş, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından mahkeme çıkışında fenalık geçirdi. 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesiyle kendine gelen Öznur Gülbaş'ın kararı temyize götüreceği öğrenildi. Eskişehir Kadın Meclisi üyeleri de mahkeme çıkışında adliye önünde toplandı. Verilen tahliye kararını protesto eden kadınlar, yapılan basın açıklamasının ardından dağıldı.