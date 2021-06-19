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Eşini 20 kez bıçaklayıp çemberle boğan kocadan hayrete düşüren sözler: Öldürmek için gittim - Son Dakika

Eşini 20 kez bıçaklayıp çemberle boğan kocadan hayrete düşüren sözler: Öldürmek için gittim

19.06.2021 17:30

Bursa'nın İnegöl ilçesinde eşini çalıştığı okulda 20 bıçak darbesiyle bıçaklayıp sonrasında çemberle boğarak öldüren koca tutuklandı. Zanlı, okula öldürme niyetiyle gittiğini, kendisini de öldürmediği için çok pişman olduğunu açıkladı.

Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Lisesi'nde yaşanan olayda Atalay Doğan isimli koca, öğle saatlerinde barışmak için eşinin temizlik görevi yaptığı okula gitti. Tartışma sırasında öfkelenen Doğan elindeki bıçakla karısı Bircan Doğan'ı boğazından ve karın boşluğundan bıçaklamaya başladı.

EKİPLER SALDIRGANI GÜÇLÜKLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Durumu gören eğitimciler, polise ve 112'ye ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, karısını bıçaklayan adamı zorlukla etkisiz hale getirdiler. Ağır yaralanan kadın ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cinayet işleyen zanlı kendisini de kolundan bıçakla yaraladı.

Okulda eşini katleden kocadan kan donduran ifade: Öldürmek için gittim, kendimi de öldüremediğim için pişmanım

TALİHSİZ KADIN GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

2 aydır eşinden ayrı yaşayan ve boşanma aşamasındaki koca hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. 2 çocuk annesi genç kadının cenazesi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İncelemenin ardından aileye teslim edilen kadının cenazesi dün öğle saatlerinde kırsal Kıran mahallesi mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi.

KAN DONDURAN İFADE: ÖLDÜRMEK İÇİN GİTTİM

Adliyeye sevk edilerek tutuklanan Cinayet zanlısı Atalay Doğan'ın ifadesinde "Öldürmek için gittim. Kendimi de öldürmediğim içinde çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Okulda eşini katleden kocadan kan donduran ifade: Öldürmek için gittim, kendimi de öldüremediğim için pişmanım
Eşini 20 kez bıçaklayıp çemberle boğan kocadan hayrete düşüren sözler: Öldürmek için gittim
Eşini 20 kez bıçaklayıp çemberle boğan kocadan hayrete düşüren sözler: Öldürmek için gittim
Eşini 20 kez bıçaklayıp çemberle boğan kocadan hayrete düşüren sözler: Öldürmek için gittim
Eşini 20 kez bıçaklayıp çemberle boğan kocadan hayrete düşüren sözler: Öldürmek için gittim
Eşini 20 kez bıçaklayıp çemberle boğan kocadan hayrete düşüren sözler: Öldürmek için gittim
Eşini 20 kez bıçaklayıp çemberle boğan kocadan hayrete düşüren sözler: Öldürmek için gittim
Eşini 20 kez bıçaklayıp çemberle boğan kocadan hayrete düşüren sözler: Öldürmek için gittim

Cinayet, İnegöl, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşini 20 kez bıçaklayıp çemberle boğan kocadan hayrete düşüren sözler: Öldürmek için gittim - Son Dakika


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