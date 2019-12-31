Eşini 20 yerinden bıçaklamıştı, tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Eşini 20 yerinden bıçaklamıştı, tutuklandı - Son Dakika

Eşini 20 yerinden bıçaklamıştı, tutuklandı

6 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hapisten izinli olarak çıkan ve karısını 20 yerinden bıçaklayan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eşini 20 yerinden bıçaklamıştı, tutuklandı, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hapisten izinli olarak çıkan ve karısını 20 yerinden bıçaklayan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.


İstanbul'daki açık cezaevinden izinli olarak çıkan ve firar ederek Manisa'nın Turgutlu ilçesi Avşar Mahallesi'nde oturan eşi Gülten K.'yı 20 yerinden bıçaklayarak ağır yaralanmasına neden olan A.K. isimli şahıs jandarmadaki sorgusunun ardından Turgutlu Adliyesine getirildi.


Jandarma ekipleri tarafından işlemleri tamamlanan A.K. (30), Turgutlu Adliyesine sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 06:13 Kaynak: İHA
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