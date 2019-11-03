Son Dakika Haberleri: Eşini 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü, polisi aradı
Son Dakika Güncel Eşini 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü, polisi aradı

Eşini 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü, polisi aradı

6 saat önce

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, Hasip A. (65), tartıştığı eşi Muteber A.'yı vücudunun 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü, ardından polisi arayarak teslim oldu.

Eşini 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü, polisi aradı, System.String[]
DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, Hasip A. (65), tartıştığı eşi Muteber A.'yı vücudunun 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü, ardından polisi arayarak teslim oldu.

Olay, akşam saatlerinde Bismil ilçesinde meydana geldi. Hasip A., iddiaya göre bilinmeyen nedenle eşi Muteber A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasip A., mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı. Muteber A., eşinin saldırısında vücuduna aldığı 20 bıçak darbesiyle yaşamını yitirirdi. Hasip A., olayın ardından polis ekiplerini arayarak, eşini öldürdüğünün ihbarında bulundu. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, Hasip A.'yı gözaltına alırken, Muteber A.'nın cansız bedeni ise sağlık görevlilerince hastane morguna kaldırıldı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


- Diyarbakır
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 09:00 Kaynak: DHA
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