Eşini 21 yerinden bıçaklayan kocaya 17 yıl - Son Dakika

Antalya'da eşini 21 yerinden bıçaklayan sanık son kez hakim karşısına çıktı. Son sözünde, "Cezaevinde geçirdiğim 5 ay bana 5 yıl, 10 yıl gibi geldi. Ben böyle bir şey olsun istemezdim. Eşimi, çocuklarımı çok seviyorum. Onlar için ölürüm" diyen sanık, 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ilk olarak ağırlaştırılmış müebbete, ardından da 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Olay, 13 Eylül Cuma günü sabah saat 07.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Meydan Kavağı Mahallesi 1597. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Karayollarında memur olarak çalışan Ayşe Seyidoğlu (52), işe gitmek için evinin önünde servis beklemeye başladı. Bu sırada eşi Nizamettin Seyidoğlu (55), arkasından gelip Ayşe Seyidoğlu'nun ağzını tutarak 21 yerinden bıçakladı. Kanlar içerisinde yere yığılan kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Burada yoğun bakıma alınan Seyidoğlu, gördüğü tedavinin ardından hayatta kalmayı başarabildi. Olay günü yakalanan eski eş Nizamettin Seyidoğlu ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sanığın yargılanmasına devam edildi. Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Nizamettin Seyidoğlu, müşteki Ayşe Seyidoğlu ve taraf avukatları katıldı.



"Onlar için ölürüm"



Son sözü sorulan sanık gözyaşı dökerek, "Cezaevinde geçirdiğim 5 ay bana 5 yıl, 10 yıl gibi geldi. Ben böyle bir şey olsun istemezdim. Eşimi, çocuklarımı çok seviyorum. Onlar için ölürüm" ifadelerini kullandı.



Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığı, 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ilk olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, daha sonra eylemin teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı cezayı 17 yıla düşürdü.



"Adalet yerini buldu"



Duruşma sonu açıklama yapan Ayşe Seyidoğlu, "Heyet beklediğimiz kararı verdi. Yine yalanlarını söylemeye devam etti ama hakim gerçeği görüyordu. Beni öldürme teşebbüsünde bulundu konuyu farklı yerlere çekmeye çalıştı. Gerçek ortaya çıktı. Adalet yerini buldu" diye konuştu. - ANTALYA