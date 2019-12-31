Eşini 24 yerinden bıçakla yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eşini 24 yerinden bıçakla yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi (2) - Son Dakika

Eşini 24 yerinden bıçakla yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi (2)

6 saat önce

TUTUKLANDIManisa'nın Turgutlu ilçesinde, cezaevinden izinli olarak çıkan ve tartıştığı 7 yıllık eşi Gülten Karazeybek'i 24 yerinden bıçakla yaralayan Abdürrahim Karazeybek (30) jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eşini 24 yerinden bıçakla yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi (2), System.String[]

TUTUKLANDI

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, cezaevinden izinli olarak çıkan ve tartıştığı 7 yıllık eşi Gülten Karazeybek'i 24 yerinden bıçakla yaralayan Abdürrahim Karazeybek (30) jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa),


Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:13 Kaynak: DHA
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