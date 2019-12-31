Eşini 24 yerinden bıçaklayan zanlı adliyede - Son Dakika
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Eşini 24 yerinden bıçaklayan zanlı adliyede

6 saat önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, cezaevinden izinli olarak çıkan ve tartıştığı 7 yıllık eşi Gülten K.'yi (24), 24 yerinden bıçakla yaralayan Abdürrahim K. (30) jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eşini 24 yerinden bıçaklayan zanlı adliyede, System.String[]

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, cezaevinden izinli olarak çıkan ve tartıştığı 7 yıllık eşi Gülten K.'yi (24), 24 yerinden bıçakla yaralayan  Abdürrahim K. (30) jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kaldırıldığı hastanede tedavisi süren Gülten K.'nin durumu iyiye giderken, yoğun bakım ünitesinden cerrahi servisine alındığı bildirildi. Gülten K.'nin teyzesi Medine Karagül, "Eşi yeğenimi çalışmasını istemediği için dövüyordu. İçip içip, gelerek eziyet ediyordu. Boşanmaya da yanaşmıyordu. Sonunda yaptı, yapacağını" dedi.

Turgutlu'nun Avşar Mahallesi'nde yaşayan Gülten K., dün saat 16.00 sıralarında, aynı mahalledeki teyzesinin evine misafirliğe gitti. Teyzesinin evinin avlusuna geldiğinde, uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan hüküm giyen ve nakledildiği İstanbul Maltepe Açık Cezaevi'nden izinli olarak çıktığı belirlenen eşi Abdürrahim K. ile aralarında tartışma çıktı. Abdürrahim K., cebinden çıkardığı bıçakla Gülten K.,'yi vücudunun 24 yerinden bıçakla yaralayıp kaçtı. Sesleri duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Gülten K., Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hayati tehlikeyi atlattığı durumunun iyiye gittiği belirlenen Gülten K., yoğun bakım ünitesinden genel cerrahi servisine alındı. Abdürrahim K. ise olaydan 2 saat sonra polise teslim oldu. Suçun işlendiği yerin jandarma bölgesi olması nedeniyle polis Abdürrahim K.'yi jandarmaya teslim etti. Abdürrahim K., jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Abdürrahim K. adliyeye getirilişi sırasında basın mensuplarının "Eşinizi neden bıçakla yaraladınız?" sorusuna, "Annesine sorun" diye karşılık verdi.

'KIZIMI BU HALE GETİREN KİŞİDEN ŞİKAYETÇİYİM'

Durumu iyiye giden Gülten K.'nin otobüs şoförü olan babası Mustafa Aslan (55), "Olay günü işteydim. Ağabeyimin araması ile olaydan haberim oldu. Kızım ve oğlum anneleri ile yaşıyor. Olay günü, kızım teyzesine gidiyormuş.  Duyduğuma göre 24 yerinden bıçaklanmış. 7 senedir evliler, 4 yıldan beri ayrı yaşıyorlar, boşanmaya çalışıyorlardı. Ne kızım, ne de 20 yıl önce boşandığım annesi bana hiçbir şey söylemez. Her zaman sorarım ama dertlerini bana anlatmazlar. Kızımın akşam hastanede ziyaret ettiğimde durumu iyiydi. 4 seneden beri kızım, eşi hakkında şikayette bulunuyordu. Jandarma ara sıra kontrole geliyordu. Kızımı bu hale getiren eşinden şikayetçiyim. İnşallah hak ettiği cezayı çekecek" dedi.

'ÇALIŞMASINI İSTEMEDİĞİ İÇİN YEĞENİMİ DÖVÜYORDU'

Gülten K.'nin teyzesi Medine Karagül (53) de "Olay günü Gülten K. aradı. 'Teyzelerinle oturuyoruz' dedim. 'Ben de geleyim mi. Avlu da mı oturuyor sunuz?' diye sordu. 'İçerdeyiz, buyur, gel' dedim. Bir süre sonra ise avludan bağrışmaları, 'teyze' diye bağırmasını duyduk. Dışarı çıktığımda avluda yeğenimi kanlar içinde yerde görüp, jandarma ve sağlık ekiplerine durumu bildirdik. Eşi yeğenimin çalışmasını istemediği için dövüyordu. İçip, içip gelerek, eziyet ediyordu. Boşanmaya da yanaşmıyordu. Sonunda da yaptı yapacağını" diye konuştu.


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Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:21 Kaynak: DHA
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