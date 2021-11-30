Eşini 25 yerinden bıçaklayarak öldüren kocaya indirimsiz müebbet - Son Dakika

30 Mayıs'ta, Emirefendi Mahallesi'nde meydana gelen olayda Faruk Yavuz ile eşi Kamile Yavuz arasında, evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine Faruk Yavuz, bıçakla eşine saldırdı. 25 yerinden bıçaklanan Kamile Yavuz, kanlar içinde yere yığıldı.

KOMŞULARI HABER VERDİ

Faruk Yavuz kaçarken, sesleri duyan komşular da durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Yavuz, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Kamile Yavuz, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

"BANA SESİNİ YÜKSELTTİ, BIÇAKLADIM"

Polis, yaptığı çalışmayla Faruk Yavuz'u kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Yavuz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bafra 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, tutuklu sanık Yavuz hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın görülen karar duruşmasına Yavuz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Son kez savunma yapan Yavuz, "Tartıştık, bana sesini yükseltti ve hakaret etti, ben de bıçakladım" dedi.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMADI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Faruk Yavuz'a 'iyi hal' indirimi uygulamadan 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi.