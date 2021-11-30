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Eşini 25 yerinden bıçaklayarak öldüren kocaya indirimsiz müebbet - Son Dakika

Eşini 25 yerinden bıçaklayarak öldüren kocaya indirimsiz müebbet

30.11.2021 12:00

Samsun'un Bafra ilçesinde, tartıştığı eşi 2 çocuk annesi Kamile Yavuz'u 25 yerinden bıçaklayarak, öldüren Faruk Yavuz, 'kasten öldürme' suçundan indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

30 Mayıs'ta, Emirefendi Mahallesi'nde meydana gelen olayda Faruk Yavuz ile eşi Kamile Yavuz arasında, evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine Faruk Yavuz, bıçakla eşine saldırdı. 25 yerinden bıçaklanan Kamile Yavuz, kanlar içinde yere yığıldı.

KOMŞULARI HABER VERDİ

Faruk Yavuz kaçarken, sesleri duyan komşular da durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Yavuz, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Kamile Yavuz, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Son dakika haberleri: Eşini 25 yerinden bıçaklayarak öldüren kocaya indirimsiz müebbet

"BANA SESİNİ YÜKSELTTİ, BIÇAKLADIM"

Polis, yaptığı çalışmayla Faruk Yavuz'u kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Yavuz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bafra 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, tutuklu sanık Yavuz hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın görülen karar duruşmasına Yavuz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Son kez savunma yapan Yavuz, "Tartıştık, bana sesini yükseltti ve hakaret etti, ben de bıçakladım" dedi.

Son dakika haberleri: Eşini 25 yerinden bıçaklayarak öldüren kocaya indirimsiz müebbet

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMADI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Faruk Yavuz'a 'iyi hal' indirimi uygulamadan 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi.

Eşini 25 yerinden bıçaklayarak öldüren kocaya indirimsiz müebbet

Faruk Yavuz, Polis, Mayıs, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşini 25 yerinden bıçaklayarak öldüren kocaya indirimsiz müebbet - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşini 25 yerinden bıçaklayarak öldüren kocaya indirimsiz müebbet - Son Dakika
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