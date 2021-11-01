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Eşini 27 yerinden bıçaklayan adamın savunması pes dedirtti: Gelen aramaları reddettiği için şüphelendim - Son Dakika

Eşini 27 yerinden bıçaklayan adamın savunması pes dedirtti: Gelen aramaları reddettiği için şüphelendim

01.11.2021 15:50

Kırşehir'de eşini 27 bıçak darbesiyle öldüren şahıs, mahkemede verdiği ifadede 24 yıllık karısından telefonuna sürekli gelen çağrılara bakmadığı için şüphelendiğini dile getirdi. Bu olay sonrası tartıştıklarını söyleyen sanık, mutfaktan aldığı bıçakla eşini öldürdüğünü anlattı.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada 'eşi canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürmek' suçundan yargılanan sanık Z.K, müşteki B.K. ile taraf avukatları katıldı.

KADIN İSMİYLE KAYITLI BİR KİŞİ ARAYINCA ŞÜPHELENMİŞ

Belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan Z.K. mahkemede verdiği savunmada, eşi İ.K'nın Kırşehir'de çocuklarıyla kaldığını söyledi. Olay günü eşini telefonla arayarak ilçeye çağırdığını belirten sanık Z.K. çay içtikleri sırada eşinin telefonunu kadın ismiyle kayıtlı bir kişinin birkaç defa aradığını, açmadığını görünce şüpheye kapıldığını söyledi.

TARTIŞMA BAŞLAYINCA BIÇAKLAMIŞ

Eşinin sürekli gelen aramaları reddettiğini aktaran sanık Z.K., şüphe üzerine tartışmaya başladıklarını ve mutfaktan bıçağı alarak odaya gittiği sırada sinirlerine hakim olamadığını anlattı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti; tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 14 Aralık tarihine erteledi.

Eşini 27 yerinden bıçaklayan adamın savunması pes dedirtti: Gelen aramaları reddettiği için şüphelendim

Kırşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşini 27 yerinden bıçaklayan adamın savunması pes dedirtti: Gelen aramaları reddettiği için şüphelendim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşini 27 yerinden bıçaklayan adamın savunması pes dedirtti: Gelen aramaları reddettiği için şüphelendim - Son Dakika
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