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Eşini 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü

25 dakika önce

NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesinde, şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen Necmettin Baysal (52), tartıştığı eşi Yeter Baysal'ı (45) 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Eşini 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü, System.String[]

NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesinde, şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen Necmettin Baysal (52), tartıştığı eşi Yeter Baysal'ı (45) 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, bugün sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Şahinler köyünde meydana geldi. Necmettin Baysal ile 3 çocuğunun annesi Yeter Baysal arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Necmettin Baysal, ekmek bıçağıyla eşine saldırdı. Yeter Baysal kanlar içinde yere yığılırken, tartışma seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve 27 yerinden bıçaklandığı belirlenen Yeter Baysal, ambulansla hastaneye kaldırılırken, yolda hayatını kaybetti.

Şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen Necmettin Baysal ise evde jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Yeter Baysal'ın cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere, Gülşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Jandarma, Gülşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 03:03 Kaynak: DHA
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