Üye Girişi
Eşini 28 bıçak darbesiyle öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Eşini 28 bıçak darbesiyle öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

11.01.2022 11:11

Eşini 28 bıçak darbesiyle öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi Küçükçekmece'de kendisini aldattığını düşündüğü eşi Sıdıka Üner'i 28 bıçak darbesi ile öldüren Mehmet Üner'in yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Eşini 28 bıçak darbesiyle öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

İSTANBUL - Küçükçekmece'de kendisini aldattığını düşündüğü eşi Sıdıka Üner'i 28 bıçak darbesi ile öldüren Mehmet Üner'in yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın kardeşi Turan Üner "Ben yengemi biriyle görmedim" dedi.

Küçükçekmece'de kendisini aldattığını düşündüğü eşi Sıdıka Üner'i 28 bıçak darbesi ile öldüren Mehmet Üner'in yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Mehmet Üner SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.

"Ben yengemi biriyle görmedim"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Mehmet Üner'in kardeşi Turan Üner "Eşiyle ağabeyimin araları 1 senedir bozuktu. Nedenini tam olarak bilmiyorum. Yengemin annesi son 6 aydır yanlarındaydı. O ara onların kavgaları da derinleşti. Annesi kızının tarafını tutuyordu. Ağabeyim bana yengemin kendisini aldattığından şüphelendiğini söyledi. Bana 'yengenizi takip edin, hareketlerine bakın' dedi. Yengem bizim oralı diye takip etmedim. Kimseyle de görmedim. Ağabeyim bana yengemi başka bir erkekle gördüğünü söyledi. Ben de 'madem gördün niye müdahale etmedin gidip o muydu diye niye bakmadın' dedim. Evlendiklerinde araları iyiydi. Çocukları olmuyordu. Ama ben yengemi biriyle görmedim" dedi.

Söz alan sanık Mehmet Üner ise "Kardeşim korktuğu için doğru beyanda bulunmamaktadır" dedi.

"Sanığın aldatma öyküsü çürümüştür"

Söz verilen müşteki avukatı ise "Sanık kardeşinin karısını başka bir erkekle görüp kendisini aradığını söylemiştir. Bu celsede tanığın beyanlarından anlaşıldığı üzere sanığın aldatma öyküsü çürümüştür. Sanığın suçtan kurtulma ve haksız tahrikten yararlanmaya yönelik savunmasının kabul edilmemesini istiyoruz" şeklinde beyanda bulundu.

Yeniden söz verilen tanık Turan Üner "Ben yengemi başka bir erkekle gördüm gibi bir şey söylemedim" dedi.

Tanık beyanının ardından mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 23 Ekim 2020 tarihinde Küçükçekmece'de meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede, olay günü ihbar üzerine polis ekiplerinin cinayetin işlendiği eve gittikleri ve burada sanık Mehmet Üner'in eşini öldürdüğünü beyan ettiği aktarılmıştı. Öte yandan sanık Üner'in elindeki bıçağın ortalama 15 cm olduğu da iddianamede belirtilmişti. Maktul Sıdıka Üner'in yapılan muayenesinde 28 adet kesici delici alet yarası tespit edildiği de iddianamede açıklanmıştı. İddianamede sanık Üner'in 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.

Eşini 28 bıçak darbesiyle öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
Eşini 28 bıçak darbesiyle öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
Eşini 28 bıçak darbesiyle öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

YORUMLAR
500

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşini 28 bıçak darbesiyle öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


Köpekleri uzaklaştırmak için eline tüfek alan 12 yaşındaki çocuk, 5 yaşındaki kardeşinin ölümüne sebep oldu Köpekleri uzaklaştırmak için eline tüfek alan 12 yaşındaki çocuk, 5 yaşındaki kardeşinin ölümüne sebep oldu         
13:27
Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı         
12:55
Eşini taşıyan ambulansı takip ederken kaza yapmıştı! Kızı 3 günlükken öldü Eşini taşıyan ambulansı takip ederken kaza yapmıştı! Kızı 3 günlükken öldü         
12:09
Florya'da hareketli saatler! Taraftarlar, Fatih Terim'i bekliyor! Ne söyleyecek? Florya'da hareketli saatler! Taraftarlar, Fatih Terim'i bekliyor! Ne söyleyecek?         
12:08
Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadi, CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin meclisini karıştırdı Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadi, CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin meclisini karıştırdı         
11:36
Galatasaray'dan vefalı paylaşım! Sarı kırmızılılar Ahmet Çalık'a bu sözlerle veda etti Galatasaray'dan vefalı paylaşım! Sarı kırmızılılar Ahmet Çalık'a bu sözlerle veda etti         
11:15
Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak         
10:42
Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı         
10:15
Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı         
09:00
"Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü         
08:32
Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor         
08:31
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...         
07:50
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
07:48
Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi         
07:32
Esra Erol programında evinden kaçan kadın, daha önce programa çıkan adamın yanına gitmiş Esra Erol programında evinden kaçan kadın, daha önce programa çıkan adamın yanına gitmiş         
21:53
Karadeniz'de Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı Karadeniz'de Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı         
21:50
Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı         
18:26

Son Dakika Haberleri
13:26 Köpekleri uzaklaştırmak için eline tüfek alan 12 yaşındaki çocuk, 5 yaşındaki kardeşinin ölümüne sebep oldu
13:26 Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı
13:04 Milyonlar çıkacak kararı bekliyor! Meclis'te gündem yeni memur ve emekli zamları
12:57 Türk futbolundan bir Ahmet Çalık geçti! G.Birliği'nde başlayan kariyerin kazayla son bulan hikayesi
12:55 Rekabet Kurumu Başkan'ndan zincir marketlere ceza nedenine ilişkin açıklama: Amaç, fiyat geçişlerini birlikte sağlamak
12:55 Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı
12:40 Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan ile ortak görüş: Reformlar desteklenmeli!
12:38 Aralarında doktor, polis bile var! Çocuklara ait müstehcen görüntü paylaştılar
12:33 Yasa boğan kazanın detayları ortaya çıktı! Ailesine veda edip antrenman için yola çıkmış
12:24 Ahmet Çalık'ın eski paylaşımı gündeme düştü: Allah'tan geldik ve yine Allah'a döneceğiz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 13:39:56. #1.13#
SON DAKİKA: Eşini 28 bıçak darbesiyle öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement