EŞİNİ 28 YERİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN KOCANIN YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ - Son Dakika

Küçükçekmece'de 2020 yılında 5 senedir evli olduğu eşi Sıdıka Üner'i (35) 28 yerinden bıçaklayarak öldüren ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen Mehmet Üner'in (41) yargılanmasına devam edildi. Mahkemede Mehmet Üner'in kardeşi Turan Üner tanık olarak dinlendi. Tanık olarak dinlenen Turan Üner, "Ben kardeşimi telefonla arayıp yengemi başka bir erkekle gördüm gibi bir beyanda bulunmadım" dedi.

Bakırköy 5'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Mehmet Üner tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS'le bağlandı. Duruşmaya taraf avukatları hazır bulundu.

"YENGENİZİ TAKİP EDİN, HAREKETLERİNE BAKIN"

Tanık olarak dinlenen Sanık Mehmet Üner'in kardeşi Turan Üner duruşmada şunları söyledi: "Sanık ağabeyimdir. Eşiyle ağabeyimin araları 1,5 senedir bozuktu. Nedenini tam olarak bilmiyorum. Yengemin annesi son 6 aydır yanlarındaydı. O ara onların kavgaları da derinleşti. Annesi kızının tarafını tutuyordu. Ağabeyim bana yengemin kendisini aldattığından şüphelendiğini söyledi. Bana 'Yengenizi takip edin, hareketlerine bakın' dedi. Yengem bizim oralı diye takip etmedim. Kimseyle de görmedim. Ağabeyim bana yengemi başka bir erkekle gördüğünü söyledi. Ben de 'madem gördün niye müdahale etmedin. Gidip o muydu diye niye bakmadın?' dedim. Evlendiklerinde ilk 1,5 sene araları iyiydi. Çocukları olmuyordu. Ama ben yengemi biriyle görmedim. Olay olduğunda evdeydim, yatıyordum. Kız kardeşim eşimi aramış, hanım bana söyledi" ifadelerini kullandı.Mahkemede söz alan sanık Mehmet Üner "Kardeşim korktuğu için doğru beyanda bulunmamaktadır" dedi. Bunun üzerine söz alan müşteki avukatı "Sanık kardeşinin karısını başka bir erkekle görüp kendisini aradığını söylemiştir. Bu celsede tanığın beyanlarından anlaşıldığı üzere sanığın aldatma öyküsü çürümüştür. Sanığın suçtan kurtulma ve haksız tahrikten yararlanmaya yönelik savunmasının kabul edilmemesini istiyoruz" diye konuştu.Soru üzerine tanık Turan Üner, "Ben kardeşimi telefonla arayıp yengemi başka bir erkekle gördüm gibi bir beyanda bulunmadım" dedi. Sanık avukatı maktulün whatsapp yazışmalarının tespit edilmesini talep etti. Mahkeme bu talebi reddedip sanığın tutukluluk haline karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame geçen yıl 23 Kasım'da eşi tarafından öldürülen Sıdıka Üner'in vücudunun farklı bölgelerinde 28 bıçak darbesi olduğuna yer verildi. Şüpheli Mehmet Üner'in çok sayıda bıçak darbesiyle eşini öldürdüğü anlaşıldığından "Eşi canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi.