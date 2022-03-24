Eşini 3'üncü kattan atan kocaya indirimsiz 17 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Eşini 3'üncü kattan atan kocaya indirimsiz 17 yıl hapis cezası

24.03.2022 16:24
Eşini 3'üncü kattan atan kocaya indirimsiz 17 yıl hapis cezası

Eskişehir'de eşini 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan atarak yaralanmasına sebep olduğu iddiasıyla yargılanan sanık hakkında 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan indirimsiz 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir'de eşini 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan atarak yaralanmasına sebep olduğu iddiasıyla yargılanan sanık hakkında 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan indirimsiz 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Ufuk G. karardan önce, "Benim eşimle aramda bir sorun yoktur" dedi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Ufuk G. ile taraf avukatları hazır bulundu. Karardan önce mütalaayı yineleyen iddia makamı, tutuklu sanık Ufuk G. hakkında 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep etti.

"Benim eşimle aramda bir sorun yoktur"

Mütalaaya karşı diyecekleri ve karardan önce son sözü sorulan sanık Ufuk G., "Mütalaayı kabul etmiyorum. Eşimle kaçarak evlendiğimiz için ailesi bunu kabullenemedi. Ben eşimle yaklaşık 10 yıldır evliyim. Benimle eşimle aramda bir sorun yoktur. Ben bu suçu işlemedim. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum. Yüce adalete güveniyorum" dedi.

İndirimsiz 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Mahkeme heyeti, sanık Ufuk G.'yi 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, cezada herhangi bir indirim uygulamadı. - ESKİŞEHİR

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Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşini 3'üncü kattan atan kocaya indirimsiz 17 yıl hapis cezası - Son Dakika


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