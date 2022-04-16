EŞİNİ 34 YERİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ; 'BİRBİRİMİZİ SEVİYORDUK' DEDİ - Son Dakika
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EŞİNİ 34 YERİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ; 'BİRBİRİMİZİ SEVİYORDUK' DEDİ

16.04.2022 11:23

BURSA'da tartıştığı eşi Hibetullah el Muhammed el Nasır'ı (33) 34 yerinden bıçaklayarak öldürüp evi ateşe veren Suriye uyruklu Muhammed Rehhal'in (33) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

BURSA'da tartıştığı eşi Hibetullah el Muhammed el Nasır'ı (33) 34 yerinden bıçaklayarak öldürüp evi ateşe veren Suriye uyruklu Muhammed Rehhal'in (33) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Duruşmada tercüman aracılığıyla ifade veren tutuklu sanık Rehhal, Hakim Bey, eşimle birbirimizi çok seviyorduk. Ama benim başka sevgilim de vardı. Onu, kendisi de biliyor ve sorun etmiyordu. Olay günü eşimin cesedini görünce bıçağı alıp yardım için dışarı çıktım. Masumum dedi.

Olay geçen yıl aralık ayında, Yıldırım ilçesi Hacı Seyfettin Mahallesi'nde, 5 katlı bir binanın bodrum katında meydana geldi. Muhammed Rehhal ile eşi Hibetullah el Muhammed el Nasır arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammed Rehhal eşini, 6 çocuğunun gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerini gören Muhammed Rehhal, dairesini ateşe verdikten sonra elindeki bıçağı alarak binanın kapısına çıktı. Rehhal polis tarafından gözaltına alındı.

Yapılan otopside vücudunda 4'ü öldürücü olmak üzere toplam 34 bıçak darbesine rastlanan Hibetullah el Muhammed el Nasır'ın, kendisini tehdit edip şiddet uygulayan Rehhal hakkında koruma kararı aldırdığı belirlendi. Adliyeye sevk edilen Rehhal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi ile dava açılan Muhammed Rehhal'in yargılanmasına başlandı. Duruşmada; tutuklu sanık, çocukları, tarafların avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili hazır bulundu.

'EŞİM İLE BİRBİRİMİZİ SEVİYORDUK AMA BENİM SEVGİLİM VARDI'

Duruşmada tercüman aracılığı ile savunma yapan Muhammed Rehhal, 4 yıldır uyuşturucu kullandığını belirtip, 'Eşimi ben öldürmedim. Kimin öldürdüğünü de bilmiyorum. Ailem benden bir sene sonra, 6 yıl önce Türkiye'ye geldi. Eşim ile birbirimizi seviyorduk. Ama benim sevgilim vardı. Bunu o da biliyordu. Sorun etmiyordu. Ayrıca beynimde sıkıntı var. Zaman zaman kendimi kaybediyorum. Kafamı yerlere vurmak istiyorum. İlaç tedavisi görüyorum. Eşimi ben öldürmedim. Eşimi kimin öldürdüğünü bilmiyorum. Elimdeki bıçakla dışarı yardım istemek için çıktım dedi.

'ELİNDE BIÇAKLA SOKAKTA TEKBİR GETİRİYORDU'

Duruşmada tanık olarak dinlenen polis memuru Sinan K., Aile daha önce kavga ettiği için komşuların şikayeti üzerine kendileriyle görüştük. Olay günü haber merkezinin yönlendirmesiyle gittiğimizde sanık elinde bıçak, omuzunda çocuğuyla sokakta tekbir getiriyordu. Kendisine, bıçağı bırakmasını söyledik. Üzerinde kan bulunuyordu. Bıçağı bırakınca kendisini gözaltına aldık diye konuştu.

Duruşma ertelenirken, çelişkili ifadeler veren sanığın, akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda muayene edilmesine karar verildi.

EŞİNİ 34 YERİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ; 'BİRBİRİMİZİ SEVİYORDUK' DEDİ
EŞİNİ 34 YERİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ; 'BİRBİRİMİZİ SEVİYORDUK' DEDİ
EŞİNİ 34 YERİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ; 'BİRBİRİMİZİ SEVİYORDUK' DEDİ

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Ağırlaştırılmış Müebbet, Suriye, Hakim, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EŞİNİ 34 YERİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ; 'BİRBİRİMİZİ SEVİYORDUK' DEDİ - Son Dakika


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