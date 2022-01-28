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Eşini 38 yerinden bıçaklayan adamın cezası onandı - Son Dakika

Eşini 38 yerinden bıçaklayan adamın cezası onandı

28.01.2022 11:48
Eşini 38 yerinden bıçaklayan adamın cezası onandı

İzmir'de boşanma davası açan eşi Aycan Kıncı'yı (23), çıkan tartışmanın ardından 38 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Burak Kıncı, indirimsiz olarak 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir'de boşanma davası açan eşi Aycan Kıncı'yı (23), çıkan tartışmanın ardından 38 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Burak Kıncı, indirimsiz olarak 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dosya istinafa taşınırken, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi kararın, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı ve bu suretle kabul edilen eylemin kanunda öngörülen suç tipine uygun olarak nitelendirilerek hüküm kurulduğu gerekçesiyle Burak Kıncı'nın cezasını onadı.

3 Kasım 2020'de İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen olayda Burak Kıncı, boşanma davası açan eşi Aycan Kıncı'yı konuşmak için 1717 Sokakta bulunan dönerciye davet etti. Burada buluşan çiftten Aycan Kıncı, Burak Kıncı'nın barışma teklifini kabul etmedi. Öfkelenen koca, cebinden çıkardığı bıçakla 2 çocuğunun annesi olan Aycan Kıncı'yı 38 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan genç kadın, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Gözaltına alınan Burak Kıncı ise sevk edildiği adliyede tutuklandı. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, Burak Kıncı hakkında 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açtı. İddianamede, Burak Kıncı'nın olay günü konuşmak için bir dönerciye davet ettiği Aycan Kıncı'ya barışmak istediğini söylediği, "Henüz dönmek için erken" cevabını alınca da cebinden çıkardığı bıçağı defalarca sapladığı anlatıldı. Geçen yıl ekim ayında Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen celsede mahkeme heyeti, sanık Burak Kıncı'yı, eşini kasten öldürmeye teşebbüs suçunu işlediği gerekçesiyle indirim uygulamadan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde verilen indirimsiz 18 yıl hapis cezasına sanık avukatları itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, duruşmanın kanuna uygun biçimde yürütüldüğü, yargılama sonucunda dosyaya yansıyan tüm deliller ve bilgilerin gerekçeli kararda yöntemince tartışılarak ulaşılan vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı ve bu suretle kabul edilen eylemin kanunda öngörülen suç tipine uygun olarak nitelendirilerek hüküm kurulduğu, ilk derece mahkemesinin kararında usule veya esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığına karar vererek yerel mahkemenin kararını onadı. - İZMİR

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Ceza Dairesi, Karşıyaka, Kasım, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşini 38 yerinden bıçaklayan adamın cezası onandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşini 38 yerinden bıçaklayan adamın cezası onandı - Son Dakika
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