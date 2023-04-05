Eşini aracın kaputunda 40 kilometre götüren koca hakkında yeni gelişme! Öldürmeye teşebbüsten tutuklandı - Son Dakika
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Eşini aracın kaputunda 40 kilometre götüren koca hakkında yeni gelişme! Öldürmeye teşebbüsten tutuklandı

05.04.2023 13:00

Düzce'de bir kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından kaçırıldığını ileri sürdüğü oğlu için aracın kaputuna tutunarak 40 kilometre yol gitti. Koca Ali Osman Şentürk, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla gözaltına alınırken, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Düzce'de 1 Nisan'da Aziziye Mahallesi'nde yaşanan olayda, E.Ş. (14), iddiaya göre birlikte yaşadığı babası Ali Osman Şentürk ile birlikte Düzce'ye gitti. Ali Osman Şentürk, boşanma aşamasındaki eşini görmemek için eve yakın bir mesafede otomobili oğlu E.Ş.'ye verdi. Diğer kardeşleriyle görüşen E.Ş., daha sonra gitmek istediğini söyledi.

Eşini 40 kilometre kaput üzerinde götüren koca tutuklandı

40 KİLOMETRE KAPUTUN ÜZERİNDE GİTTİ

Anne S.Ş. ise oğlunun otomobille gitmesine izin vermedi ve kaputun üzerine çıktı. Oğlu gaza basıp, kaputun üzerindeki annesiyle birlikte otomobili hareket ettirdi ve sokağın başında babası Ali Osman Şentürk'ü de araca aldı. E.Ş.'nin babasının yardımıyla, gaza basarak ve direksiyonu yönlendirerek kullandığı otomobil, yaklaşık 40 kilometre sonra Sakarya'nın Hendek ilçesinde polis ekipleri tarafından durduruldu.

Eşini 40 kilometre kaput üzerinde götüren koca tutuklandı

KOCA TUTUKLANDI

Otomobilin durmasıyla birlikte S.Ş., araçtan asfalta düştü ve hafif şekilde yaralandı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çağrısı üzerine Düzce'ye gelen Ali Osman Şentürk, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Düzce Adliyesi'ne sevk edildi. Şentürk, 'Kasten öldürme teşebbüs' suçlamasıyla tutuklanarak Düzce T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Eşini 40 kilometre kaput üzerinde götüren koca tutuklandı
Eşini 40 kilometre kaput üzerinde götüren koca tutuklandı
Kaynak: DHA
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Osman Şentürk, Düzce, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eşini aracın kaputunda 40 kilometre götüren koca hakkında yeni gelişme! Öldürmeye teşebbüsten tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşini aracın kaputunda 40 kilometre götüren koca hakkında yeni gelişme! Öldürmeye teşebbüsten tutuklandı - Son Dakika
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