Eşini 51 yerinden bıçaklayan cani kocanın yargılandığı davada kan donduran sözler: Parmakları kesilmiş, gözü çıkarılmış - Son Dakika

6 Haziran 2021 günü meydana gelen olayda, Sezer Başkaya evlerinde tartıştığı eşi Hacer Başkaya'yı 4 yaşındaki M.B'nin yanında 51 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü. Gözaltına alınan Sezer Başkaya, sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "canavarca hisle tasarlayarak öldürme" suçundan hakkında hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan Sezer Başkaya (29), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan bağlandı. Maktul Hacer Başkaya'nın annesi Zeynep, babası Erdoğan Köksoy, kardeşleri ve avukatları salonda hazır bulundu. Çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi çok sayıda kadın, duruşmayı izlemek üzere adliyeye geldi. Polis, duruşma nedeniyle adliye önünde ve içinde güvenlik önlemi aldı.

"HATIRLAMIYORUM" SAVUNMASI

Eşinin aldattığı şüphesiyle pişmanlığını dile getiren sanık Sezer Başkaya, savunmasında, madde bağımlısı olduğunu iddia ederek, olayın nasıl gerçekleştiğini hatırlamadığını, polisleri bir süre kapıda beklettiğini ve daha sonra kapıyı açarak teslim olduğunu öne sürdü.

SANIĞIN ANNESİ GELİNİNİ SAVUNDU

Sanığın annesi Ezgi Başkaya olayın gerçekleştiği sırada evde olduğunu ve gelinin de hiçbir suçunun olmadığını ifade etti. Avukatların da savunmasının ardından mahkeme heyeti, Sezer Başkaya'nın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 23 Mart 2022 tarihine erteledi.

"BUNLARIN SON BULMASINI İSTİYORUZ"

Duruşma sonrası adliye önünde toplanan kadınlar adına konuşma yapan Reyhane Ercan, "Kadına şiddete son, kadın katliamına 'hayır' diyoruz. 51 yerinden bıçaklanarak öldürülen kardeşimize destek için buradayız. Kimsenin kız kardeşinin, kendinin veya bir akrabasının başına gelmesini istemediğimiz için biz kadınlar Kırıkkale halkı olarak burada destek vermek istiyoruz. Bunların son bulmasını istiyoruz. Adalet yerini bulsun istiyoruz. Gereken cezalar yerine getirilsin istiyoruz. Erkeklerinde destek vermesini istiyoruz. Kardeşiniz olabilir. Umarım adalet yerini bulur ve gereken cezayı alır" dedi.

"PARMAKLARI KESİLMİŞ, GÖZÜ ÇIKARILMIŞ"

Amcasının hanımı Hacer Ayten, "52 yerinden bıçaklanan kızımız. Parmaklarına kadar kesilmiş, gözüne kadar çıkarılmış. Bütün işkence yapılmış. Çocuk annesinin kucağındaymış. Biz idam istiyoruz, idam verilsin. Kadınlara gelmesin bu olay bizim başımıza da gelebilir" diye konuştu. Nevin Başkal ise, "Bir insana hunharca çocuğunun gözü önünde işkence yapılıyorsa buna susan dilsiz şeytandır" dedi.