Fatih 'te 6 Mart'ta bir çocuk annesi Pınar Baykan 'ı 6 kez bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan eşi Erhan Baykan hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Erhan Baykan hakkında indirimsiz olarak "Kasten eşini öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Erhan Baykan getirildi. Şikayetçi ağabey Fatih Umay, annesi Nimet Umay ile Aile Bakanlığı avukatları da duruşmada hazır bulundu. Fatih Umay söz alarak "Babam 6 Kasım'da olayın üzüntüsü sebebiyle vefat etti. Verilecek kararı göremedi. Olayın üzerinden 8 ay gibi bir zaman geçmiştir. İlk celsede sanık savunmasında, sesi titremeden olayları anlatmıştır. Bir an önce karar verilmesini ve sanığın en üst hadden cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi. Duruşmada, olay yeri inceleme ekibinin çekmiş olduğu fotoğraflar ve video kayıtları izlendi. Sanık Erhan Baykan, "Görüntüleri izledim. Ancak olaya dair savunmaların dışında hatırladığım bir kısım yok. Bıçağı attığım yeri polislere göstermiştim. Görüntülerdeki salonda bulunan bıçağın neden orada durduğunu bilmiyorum" dedi. Eşiyle yaptığı telefon görüşmeleri ve mesajlaşmaların sorulması üzerine sanık Baykan, "Ne kadar sıklıkta görüşmüş olsak da hangi gerekçeyle görüştüğümüzü hatırlamıyorum" dedi.

SAVCI İNDİRİMSİZ CEZA İSTEDİ

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, olay günü ailesinin Pınar Baykan'dan haber alamaması üzerine babası Cemal Umay'ın eve gittiğinde kızını yerde kanlar içinde bulduğu, sanık kocayı arayarak durumu haber verdiği anlatıldı. Polisle yapılan görüşmede sanık Erhan Baykan'da yüzü ve boynunun çeşitli yerlerinde çiziklerin ve parmağında çiziklerin nasıl oluştuğunun sorulması üzerine tutarsız yanıtlar verdiği, yatak odasındaki kan lekelerinin sanığa ait olduğunun tespit edildiği, ayrıca banyodaki havluda elde edilen DNA profillerinden birinin de yine sanığa ait olduğunun saptandığı belirtildi. Sanığın olaydan sonra hiç haberi yokmuş gibi mesajlar gönderdiği, maktüleyi öldürdükten sonra yardım çağırmak yerine haberi yokmuş gibi davranışlar sergilediği belirtilen mütalaada, sanık hakkında haksız tahrik veya meşru müdafaa uygulanmadan ancak canavarca hisle hareket ettiğine ilişkin delil elde edilemediğinden "Eşinin kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi.

DURUŞMA ERTELENDİSanık ve şikayetçilerin avukatı mütalaaya karşı son sözlerini hazırlamak için süre talep etti. Savcının mütalaasına karşı savunmasını hazırlaması için sanık avukatına süre veren mahkeme başkanı, sanığın tekrar ayağa kalkmasını istedi. Kadın hakim olan mahkeme başkanı, sanığa "Ben de bir anne olarak sana şunu söylemek istiyorum. Kızın var. İleride kızının da bunları okuyabileceğini düşünerek savunmanı ona göre yazılı olarak sunmanı istiyorum. Kızına karşı vicdani bir borcun var. 'Hatırlamıyorum' dediğin kısımları bir daha düşün ve ona göre savunmanı hazırla" dedi. Taraflara süre veren mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 7 yıldır evli olan ve 2 yaşlarında bir kızı olan maktul Pınar Baykan ile sanık Erhan Baykan'ın 6 Mart 2020 günü mutfakta tartışmaya başladıkları belirtildi. Sanığın ifadesinde, eşinin son zamanlarda kendisinden uzak durduğunu, eşinin telefonla oynadığını görünce kendisine tavır aldığını, tartıştıklarını, eşinin sabah da aynı tavrı sürdürdüğünü, "Sen git telefonunla ilgilen" demesi üzerine tartışmaya başladıklarını, patates doğrayan eşinin elinden bıçağı aldığını, itiş kakış şeklinde salona gittikleri, bu esnada bıçağın maktüle saplandığını söylediği anlatıldı. Sanığın eşi düştükten sonra doğranmış patatesleri, bıçağı ve üzerine bulunann kanlı poları poşete koyarak evden çıktığını ve evin 3-4 sokak altında bulunan çöp konteynırına attığını söylediğine iddianamede yer verildi. İddianamede, sanığın cinayetin ardından işyerine gidip hiçbir şey olmamış gibi çalıştığı ve eşinin cep telefonuna "Uzun zamandır birbirimize sarılamamıştık. İyi oldu" şeklinde mesaj atarak üzerinde şüphe görülmemesine çalıştığı da kaydedildi. İddianamede, sanığın ifadesinde, bir anlık öfkeyle bıçakladığını ve pişman olduğunu söylediği anlatıldı. İddianamede, sanık Erhan Baykan'ın "Eşe karşı canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi.

- İstanbul