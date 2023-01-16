Eşini 6 yerinden bıçakladı, polisi arayıp teslim oldu - Son Dakika
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Eşini 6 yerinden bıçakladı, polisi arayıp teslim oldu

16.01.2023 22:20
Eşini 6 yerinden bıçakladı, polisi arayıp teslim oldu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde eşiyle tartışma yaşayan koca cinnet geçirdi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde eşiyle tartışma yaşayan koca cinnet geçirdi. Karısını 6 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayıp, polis ekiplerini arayarak teslim oldu.
Olay, öğleden sonra Mudanya ilçesi Şükrüçavuş Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan yılmaz (42), 39 yaşındaki eşi Yüce Can Yılmaz ile sözlü tartışma yaşadı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Cinnet geçiren koca, eline geçirdiği bıçakla eşini 6 yerinden yaraladı. Ardından durumu emniyete bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hemen sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince zanlı gözaltına alınırken, sağlık görevlileri ise Yüce Can Yılmaz'ı hemen Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Öte yandan, hastaneye kaldırılan kadının durumu ağır olduğu öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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Mudanya, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşini 6 yerinden bıçakladı, polisi arayıp teslim oldu - Son Dakika

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