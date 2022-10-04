EŞİNİ 6 YERİNDEN BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİYİ ÖZEL EKİP ARIYOR - Son Dakika
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EŞİNİ 6 YERİNDEN BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİYİ ÖZEL EKİP ARIYOR

04.10.2022 15:43

ORDU'nun Ünye ilçesinde ayrı yaşadığı eşi Canan Türk'ü (36), 6 yerinden bıçakladıktan sonra kaçan Naci Türk'ün (38) yakalanması için özel ekip kuruldu.

ORDU'nun Ünye ilçesinde ayrı yaşadığı eşi Canan Türk'ü (36), 6 yerinden bıçakladıktan sonra kaçan Naci Türk'ün (38) yakalanması için özel ekip kuruldu. Dini nikahla birlikte yaşadığı Özlem Temiz'in ölümüne ilişkin de her yerde aranan Türk'ün, telefon kullanmadığı belirlendi.

Olay, dün sabah saatlerinde, Ünye ilçesine bağlı Kaledere Mahallesi Harmandüzü Sokak'ta meydana geldi. Naci Türk, iddiaya göre anlaşmazlık nedeniyle ayrı yaşadığı eşi Canan Türk'ün 1'inci kattaki evine iskele ile balkondan girdi. Eşini 6 yerinden bıçaklayan Türk, olay yerinden kaçtı. Kadının çığlıklarını duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen ekipler, kanlar içindeki Canan Türk'ü önce Ünye Devlet Hastanesi'ne ardından da Ordu Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedavisi devam eden 2 çocuk annesi Türk'ün, genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BALKONDAN DÜŞÜP YARALANMIŞTI

Canan Türk, geçen nisan ayında evden gelen bağrışmaların ardından balkondan düşerek, yaralandı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Türk'ün, emniyetteki çelişkili ifadesinde çamaşır asarken dengesini kaybedip düştüğünü söylediği öğrenildi.

EN SON GÖRÜŞTÜĞÜ KADIN ÖLÜ BULUNDU

Öte yandan Naci Türk'ün, 11 Nisan'da evinde çıplak halde ölü bulunan, dini nikahla birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi Öznur Temiz'in ölümüne ilişkin de arandığı ortaya çıktı. Naci Türk'ün, kadının ölümünden birkaç saat önce evine girip çıktığı belirlendi. Öznur Temiz'in evindeki incelemelerde polis ekipleri, uyuşturucu olduğu değerlendirilen maddeler bulmuştu.

GİDEBİLECEĞİ YERLERE OPERASYON

Olay sonrası kaçan Naci Türk'ün yakalanması için Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü, geniş çaplı soruşturma başlattı. Bu kapsamda, emniyet bünyesinde özel ekipler kuruldu. Ekipler, Naci Türk'ün gidebileceği yerlere operasyon düzenlerken, gelen ihbarları da değerlendiriyor. Öznur Temiz'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında da aranan Naci Türk'ün, telefon kullanmadığı tespit edildi.

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Kaynak: DHA

Hisarcık, Ordu, Ünye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EŞİNİ 6 YERİNDEN BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİYİ ÖZEL EKİP ARIYOR - Son Dakika

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