Eşini 8 kurşunla sakat bırakan sanığa 14 yıl hapis - Son Dakika
Üye Girişi

Eşini 8 kurşunla sakat bırakan sanığa 14 yıl hapis

26.10.2022 11:38
Eşini 8 kurşunla sakat bırakan sanığa 14 yıl hapis

MERSİN'in Akdeniz ilçesinde boşanma davası açan eşi Derya Demir'i (29) bacaklarından 8 kurşunla vurarak, sakat kalmasına neden olan tutuklu sanık Şerif Aksoy'a (32) 3 ayrı suçtan 14 yıl hapis cezası verildi.

MERSİN'in Akdeniz ilçesinde boşanma davası açan eşi Derya Demir'i (29) bacaklarından 8 kurşunla vurarak, sakat kalmasına neden olan tutuklu sanık Şerif Aksoy'a (32) 3 ayrı suçtan 14 yıl hapis cezası verildi.

Olay, 29 Aralık 2020'de Camiişerif Mahallesi'nde meydana geldi. İşe giden 2 çocuk annesi Derya Demir, boşanma davası açıp ayrı yaşadığı Şerif Aksoy'un silahlı saldırısına uğradı. Sağ ve sol bacağına 8 kurşun isabet eden Demir, Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 gün yoğun bakımda kalan Demir, tedavisinin ardından taburcu oldu. Kaçtığı Adana'da yakalanan Şerif Aksoy, tutuklanıp, cezaevine kondu.

SALDIRI KAMERADABu arada saldırı anı, kameraya yansıdı. Görüntülerde, Şerif Aksoy'un otomobille Demir'in önünü kesip düşürdüğü, tabanca ile defalarca ateş ettiği, ardından aracına binip uzaklaştığı yer aldı.4 KEZ AMELİYAT OLDUÇift bu süreçte boşanırken, Şerif Aksoy hakkında dava açıldı. Önceki duruşmada sanık Aksoy hakkında mütalaa verildi. Hakkında 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından dava açılan Aksoy'un 'kasten yaralama' suçundan cezalandırılması talep edildi.CEZADA İNDİRİM UYGULANMADI

Davanın son duruşmasında karar çıktı. Sanık Aksoy'a 'eşe karşı silahla kasten yaralama' suçundan 8 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 5 yıl, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 1 yıl hapis cezası olmak üzere toplam 14 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, cezada indirim uygulamadı.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
EŞİNİ 8 KURŞUNLA SAKAT BIRAKAN SANIĞA 14 YIL HAPİS EŞİNİ 8 KURŞUNLA SAKAT BIRAKAN SANIĞA 14 YIL HAPİS Mersin haber: Mersin Büyükşehir'den 5 Büyük İlçeyi Kapsayan 100 Km'lik Refüj Düzenlemesi Mersin haber: Mersin Büyükşehir'den 5 Büyük İlçeyi Kapsayan 100 Km'lik Refüj Düzenlemesi

Derya Demir, Akdeniz, Aralık, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eşini 8 kurşunla sakat bırakan sanığa 14 yıl hapis - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:36 Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş: Beni Millet İttifakı'na alsınlar
12:19 Mahkeme, TELE 1 hakkındaki 3 gün karartma cezasını durdurdu
12:03 Şaşırtan anket sonucu! Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a karşı kazanabilir mi?
12:02 Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının joker kullandığı soru şaşkınlık yarattı
12:01 NATO'nun nükleer caydırıcılık tatbikatına ilişkin paylaşımlara Türk pilotun kaskı damga vurdu
11:53 Instagram hesabı hacklenen Gülşah Saraçoğlu'nun kullanıcı adı 'metres' yapıldı: Suç duyurusunda bulunduk
11:47 İngiltere'nin Hint asıllı yeni başbakanı Sunak olduğu öne sürülen kişinin yarı çıplak dans ettiği video yeniden gündem oldu
11:44 Kimyasal silah iftirası CHP ve İYİ Parti arasında kriz çıkardı: Bunu diyen herkesin kanı bozuktur
11:35 Hamile eşini uçurumdan atmıştı! Akıl sağlığı yerinde çıkınca yeniden ağırlaştırılmış müebbet verildi
11:27 Çorum'da husumetlisini öldürüp kaza süsü veren şahsın, maktulün acılı ailesini teselli edip mezarını kazdırdığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2022 12:41:23. #1.13#
SON DAKİKA: Eşini 8 kurşunla sakat bırakan sanığa 14 yıl hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement