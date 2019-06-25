Son Dakika Haberleri: Eşini 88 bıçak darbesiyle öldüren sanığa 'tahrik' indirimi ile 15 yıl hapis
Son Dakika Güncel Haber

Eşini 88 bıçak darbesiyle öldüren sanığa 'tahrik' indirimi ile 15 yıl hapis

1 saat önce

EDİRNE'de eşi Melek Sakarbalkanıgeçen'i (38) cep telefonu ile başkasıyla mesajlaştığı iddiasıyla 88 bıçak darbesiyle öldüren Erkan Sakarbalkanıgeçen (40), yargılandığı davada verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, haksız tahrik indirimi uygulanarak, 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eşini 88 bıçak darbesiyle öldüren sanığa 'tahrik' indirimi ile 15 yıl hapis, System.String[]
EDİRNE'de eşi Melek Sakarbalkanıgeçen'i (38) cep telefonu ile başkasıyla mesajlaştığı iddiasıyla 88 bıçak darbesiyle öldüren Erkan Sakarbalkanıgeçen (40), yargılandığı davada verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, haksız tahrik indirimi uygulanarak, 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Edirne'de fabrika işçisi olan Erkan Sakarbalkanıgeçen, iddiaya göre, cep telefonunda başkasıyla mesajlaştığını gördüğü iki çocuğunun annesi eşi Melek'i iki yıl önce 88 bıçak darbesiyle öldürdü. Cinayetin ardından tutuklanan ve  Edirne 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Erkan Sakarbalkanıgeçen, karar duruşmasına çıktı. Duruşmada tutuklu yargılanan Sakarbalkanıgeçen, avukatları, öldürülen kadının ailesinin avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün vekili katıldı.
Esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, sanığın, 'Eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası ile cezalandırılmasını, verilecek cezada ise 'haksız tahrik' hükümlerinin uygulanarak 18 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
Öldürülen Melek Sakarbalkanıgeçen'in  ailesinin avukatı, mütalaaya 'haksız tahrik' hükümlerinin uygulanmaması yönünden katılmadıklarını belirtti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü vekili de sanığın herhangi bir indirim uygulanmadan üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı ise ağır tahrik indiriminin uygulanmasını istedi.
Duruşmada son sözleri sorulan Erkan Sakarbalkanıgeçen, olay öncesinde eşine zina nedeniyle boşanma davası açtığını belirterek, "Gerekli mercilere başvurdum. Kaçtım. Öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Allah kimsenin başına vermesin. Pişmanım. Böyle olmasını istemezdim" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık hakkında, 'Tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan açılan davada eylemin, 'Eşe karşı kasten öldürme' suçunu oluşturduğuna hükmetti. Sanığa önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme,  'haksız tahrik' indirimi ve 'takdiri indirim' uygulayarak, cezayı 15 yıl 10 ay hapis cezası olarak kararlaştırdı.


- Edirne
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:28 Kaynak: DHA
Edirne, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bu mahallede 17 yaşına geleni ölüm korkusu sarıyor! Hastalığa teşhis koyabilen yok Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin verdiği mesajı görmezden gelecek değiliz Babasını uyurken öldüren 13 yaşındaki çocuk 8 ay sonra tahliye edildi Balıkta 'lakerda' dönemi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 13:57:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eşini 88 bıçak darbesiyle öldüren sanığa 'tahrik' indirimi ile 15 yıl hapis
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]