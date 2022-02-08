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Son dakika haberleri: Tartıştığı eşini silahla vurdu - Son Dakika

Son dakika haberleri: Tartıştığı eşini silahla vurdu

08.02.2022 20:10

Gelen son dakika haberine göre Tartıştığı eşini silahla vurdu Eşini ağır yaralayan koca yakalandı Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, tartıştığı eşini silahla vurarak yaralayan koca, jandarma tarafından yakalandı.

Tartıştığı eşini silahla vurdu

Eşini ağır yaralayan koca yakalandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, tartıştığı eşini silahla vurarak yaralayan koca, jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 1 Şubat'ta Suruç'a bağlı Çanakçı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre F.Ö. isimli şahıs, gece saat 02.00 sıralarında tartıştığı eşi M.Ö.'yü silahla vurarak yaraladı. Silah sesini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralı kadını ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. F.Ö. ise olay yerinden kaçtı. Zanlıyı yakalamak için çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma ekipleri, bugün Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesi'nde saklandığı yerde yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yoğun bakımdaki tedavisi tamamlanan kadının ise normal servise alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son dakika haberleri: Tartıştığı eşini silahla vurdu
Son dakika haberleri: Tartıştığı eşini silahla vurdu
Son dakika haberleri: Tartıştığı eşini silahla vurdu
Son dakika haberleri: Tartıştığı eşini silahla vurdu

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Şanlıurfa, Jandarma, Silah, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Tartıştığı eşini silahla vurdu - Son Dakika


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