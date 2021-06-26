Eşini aldatan İngiliz bakanın savunması da olay kadar skandal: Sosyal mesafe kuralını ihlal ettim

İngiltere'de Sun gazetesinin Sağlık Bakanı Matt Hancock'un danışmanıyla fotoğrafını yayınlaması Londra'nın gündemine oturdu. 15 yıllık eşini evli olan danışmanıyla aldatan Hancock, görüntülerin ardından istifa çağrılarıyla karşı karşıya kaldı. Hancock, yaptığı açıklamada, istifa çağrılarını reddetti.

"SOSYAL MESAFE KURALLARINI İHLAL ETTİM"

Kendini savunmaya çalışan İngiliz bakanın ifadesi şaşırttı. "Sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiğimi kabul ediyorum." diyen Hancock, insanları hayal kırıklığına uğrattığını ve bunun için çok üzgün olduğunu belirtti.

"ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK"

Hancock'un sosyal mesafe üzerinden söylediği sözler büyük tepki çekti. Yapılan açıklama için "Özrü kabahatinden büyük" şeklinde yorumlar yapıldı.

İngiltere'de bugün yayınlanan gazetelerin ilk sayfasında Sağlık Bakanı Hancock'un yasak aşkı vardı;