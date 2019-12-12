Eşini almaya giderken kamyonun altında can veren Yusuf Çelik gözyaşlarıyla uğurlandı - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, elektrikli bisikletle eşini almaya gittiği sırada akaryakıt istasyonuna giren kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden Yusuf Çelik (41), gözyaşları arasında toprağa verildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün İnegöl- Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyreden Ahmet Korkmaz (57) yönetimindeki 16 KBZ 51 plakalı kamyon ile akaryakıt istasyonuna dönüş yaptığı sırada yanından geçen Yusuf Çelik yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Kazada kamyonun altında kalan Çelik, ağır yaralandı. Eşini iş yerinin önünde beklediği sırada kazanın meydana geldiği noktadaki kalabalığa doğru giden Fatma Çelik, kocasının elektrikli bisikletini fark etti. Sağlık ekiplerinin eşini hastaneye kaldırdığını öğrenen Çelik, gözyaşına boğuldu. Yusuf Çelik olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAZA ANI GÜVENLİ KAMERASINDA

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyon sürücüsü Ahmet Korkmaz'ın kamyonuyla akaryakıt istasyonuna dönüş yaptığı sırada yanından gelen elektrikli bisiklet sürücüsü Yusuf Çelik'e çarptığı görülüyor.

TOPRAĞA VERİLDİ

Feci kazada kamyonun altında ezilerek hayatını kaybeden Yusuf Çelik, Çimen Camii'de öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kamyon sürücüsü çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.