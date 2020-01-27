Eşini alnından vurduğu iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Avcılar'da eşini silah ile alnından vurduğu iddia edilen Hasan Deligözoğlu'nun yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada savunma yapan sanık, cinayet işlemediğini savundu. Öte yandan maktul ile sanığın müşterek çocuklarının, annelerinin hayatını kaybettiği evde yaşamaya devam ettiği ortaya çıktı.



Avcılar'da 25 Aralık 2018'de eşi Ayten Deligözoğlu'nu ikamet ettikleri evde silahla ateş ederek öldürdüğü iddia edilen Hasan Deligözoğlu'nun yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Hasan Deligözoğlu ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.



"Çekip vursa bile çocuklarımı bırakamam"



Duruşmada söz verilmesi üzerine beyanda bulunan maktul Ayten Deligözoğlu'nun kız kardeşi Sultan Gültepe, kardeşinin sanık tarafından hem sözlü hem de fiziksel şiddet gördüğünü söyleyerek "Sanık kız kardeşimin gitmesi halinde çocuklarını göstermeyeceğini söylüyormuş. Kız kardeşim bana 'abla ben çocuklarımı bırakamam, çekip vursa bile bırakamam' demişti. Kız kardeşim öldüğünde bile bacağında ve gözünde morluk vardı" dedi.



Çocuklarına silah veren sanığın "erkek çocuğu alışsın öğrensin" dediği iddia edildi



Müşteki Gültepe sanığın ayrıca çocuklarına silah verdiğini ve "erkek çocuğu alışsın öğrensin" dediğini aktardı. Müşteki avukatı ise sanığın çocuklarının eline silah verdiği görüntü ve fotoğrafları mahkeme dosyasına sundu.



Maktul ile sanığın küçük çocuğu duruşmada tanık olarak dinlendi



Duruşmada maktul ile sanığın küçük çocuğu M.D. (11) ise olay günü evde olduğunu söyleyerek "Annemle babam mutfakta kavga ettiler. Babam dışarı çıkmak istiyordu, annem çıkmasını istemiyordu. Daha sonra babam dışarı çıktı. Sonra ben uyumuşum. Annemin bağırma sesiyle uyandım. Odamdan çıkıp koridora baktığımda annemin elinde silah gördüm. Daha sonra annem bana 'sen odana geç' dedi. Odamda uyumuşum. Silah sesine uyandım. Babam 'Ayten ölme' diye annemin başında ağlıyordu. Babam beni görünce 'annen kendini yaraladı güvenliği ara ambulans çağırsın' dedi" şeklinde beyanda bulundu. Tanık İlker Adıgüzel ise sanığın iş yerinde ve evinde çeşitli silahları olduğunu söyledi.



"Çocuklar olayın meydana geldiği evde yaşamaktadır"



Söz verilen müşteki avukatı Hasret Adıgüzel, sanığın kanlı giysilerini avukatına vererek çöpe attırdığını söyledi. Avukat Adıgüzel "Bu konuda 'suç delillerini yok etmek' suçundan suç duyusunda bulunulmasını talep ediyoruz. Ayrıca çocuklar olayın meydana geldiği evde yaşamaktadır. Gelişimleri açısından koruma altına alınmalarını talep ediyoruz" dedi.



"Suçsuzum eşimi öldürmedim"



Söz verilen sanık ise çocuklarına bakıldığını söyleyerek "Koruma talebinin reddini istiyorum. Ben suçsuzum, eşimi öldürmedim. Çocuklarımın yanında olmak için tahliyemi istiyorum" dedi.



Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme ayrıca maktul ile sanığın müşterek çocukları hakkında sosyal inceleme yapılması yönünden, Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdürlüğü'ne yazı yazılmasına hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.



"Kardeşim toprak altında çürüdüyse o da 4 duvar arasında çürüsün"



Duruşmanın bitmesinin ardından davaya ilişkin konuşan maktul Ayten Deligözoğlu'nun kız kardeşi Sultan Gültepe kardeşinin çocukları için sanıktan ayrılamadığını söyleyerek "Sırf çocukları için dişini sıkıyordu kardeşim. Sanık evde ve iş yerinde ruhsatsız silah bulunduruyordu. Çocuklarının elinde zaten silahlar oyuncak gibiydi. Çok güzel bir şeymiş gibi. Bizim canımız yandı, başka Ayten'ler ölmesin istiyoruz. Anneler evlatsız, evlatlar da annesiz öksüz kalmasın istiyoruz. Benim kardeşim toprak altında çürüdüyse o da 4 duvar arasında çürüsün istiyoruz" dedi.



"Çocuklar halen cinayetin işlendiği evde yaşamakta"



Müşteki avukatı Hasret Adıgüzel ise "Çocuklar halen cinayetin işlendiği evde yaşamakta. Çocuklarla alakalı travmanın daha fazla büyümemesi açısından koruma kararı talep ettik. Çocuklarla ilgili sosyal rapor alınacak" şeklinde konuştu.



İddianameden



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 25 Aralık 2018 tarihinde gerçekleşen olay anlatılmıştı. Maktul Ayten Deligözoğlu (41) ile Hasan Deligözoğlu'nun (39) evli olduklarının açıklandığı iddianamede, olay günü polis ekiplerinin silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine gittikleri ve burada maktul Ayten Deligözoğlu'nun başından vurulmuş halde evin koridorunda bulunduğu anlatılmıştı. İddianamede ayrıca maktul Ayten Deligözoğlu ile Hasan Deligözoğlu'nun soruşturma kapsamında ellerinden alınan swap numunelerinde atış artığına rastlanmadığının tespitine yer verilmişti. Şüpheli Hasan Deligözoğlu'nun, 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'ruhsatsız silah ya da mermi bulundurma' suçundan ise 3 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edilmişti. - İSTANBUL