Son Dakika Haberleri: Eşini, araçla çarpıp, dövdü, tabancayla vurduktan sonra hastaneye götürdü
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Eşini, araçla çarpıp, dövdü, tabancayla vurduktan sonra hastaneye götürdü

17 dakika önce

ADANA'da Mehmet K., kavga ettiği eşi Hacer K.'yı (34), hafif ticari araçla çarpıp dövdükten sonra tabancayla bacağından vurup, hastaneye götürdü.

Eşini, araçla çarpıp, dövdü, tabancayla vurduktan sonra hastaneye götürdü, System.String[]
ADANA'da Mehmet K., kavga ettiği eşi Hacer K.'yı (34), hafif ticari araçla çarpıp dövdükten sonra tabancayla bacağından vurup, hastaneye götürdü. Hacer K. tedaviye, Mehmet K. ise gözaltına alındı.
Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi Şehit Asteğmen Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda meydana geldi. Hacer K. ve Mehmet K. çifti arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet K., iddiaya göre, Hacer K.'ya yönetimindeki hafif ticari araçla çarptı. Ardından aracından inen Mehmet K., eşini ve kendisine engel olmaya çalışan oğlunu dövüp, tabancayla bacağından vurdu.
Mehmet K., ardından Hacer K., yı aracına bindirip, Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Gelen ihbar doğrultusunda Mehmet K., hastanede polis tarafından gözaltına alındı. Tedaviye alınan Hacer K.'nın sağ bacağında kırık ve kurşun yarası bulunduğu, durumum ise iyi olduğu belirtildi.


- Adana
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 07:57 Kaynak: DHA
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